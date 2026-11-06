Así llegó Franco Colapinto a Interlagos, a la espera de los ensayos libres del GP de Brasil

Momento de colocarse el casco y acelerar. Llegó el primer día de acción en pista para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, cuya jornada de viernes verá al argentino acumulando las primeras vueltas del fin de semana y afrontando las dos tandas de entrenamientos libres.

El pilarense intentará aprovechar al máximo las dos horas del día para «setear» su máquina y sacar buenos parámetros con vistas a la prueba de clasificación de mañana, siempre y cuando la tormenta no haga de las suyas y complique los planes de pilotos y equipos.

El argentino, mate en mano, arribó pasadas las 10:20 al circuito «José Carlos Pace». Rápidamente se instaló en el «Hospitality» de su equipo y comenzó la rutina diaria de las competencias: saludo a sus mecánicos, desayuno con su equipo de trabajo y charlas con los ingenieros.

Mientras tanto, parte de los mecánicos del team francés realizó diversos trabajos en el box. Algunas de esas tareas incluyeron la preparación de neumáticos y equipamiento de seguridad y el infaltable ensayo de las detenciones en boxes, uno de los aspectos cruciales en las competencias.

«Por ahora está más complicado llegar al quinto puesto en el campeonato que con lo que pasó en las últimas carreras, sigue siendo positivo. Seguimos dando saltos carrera tras carrera, seguimos aprendiendo un poco más del auto. Creo que para el año que viene tenemos un claro panorama de dónde hay que mezclar y eso es positivo«, comentó ayer el argentino sobre su temporada.

La primera de las dos sesiones se desarrollará de 12:30 a 13:30, mientras que la segunda y última de la jornada (mañana se realizará la tercera) tendrá lugar de 16:00 a 17:00.

#F1 #BrasilGP La llegada de Franco Colapinto al Paddock de Interlagos, a la espera de los entrenamientos libres del viernes. https://t.co/gnv2VLSTzU November 6, 2026

Llegó Jorge Macri a Interlagos

Una de las destacadas presencias argentinas este viernes en el Paddock es la de Jorge Macri, Jefe de Gobierno de Buenos Aires. El mandatario llegó a Brasil y tendrá una reunión clave con Stéfano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, con quien intentará avanzar en las negociaciones para la vuelta de la máxima al país.

En septiembre, una comitiva del Gobierno porteño, integrada por Turnes, Valentín Díaz Gilligan y Juan Pablo Fasanella, viajó a Madrid y mantuvo encuentros con representantes de Liberty Media. Posteriormente, durante el Gran Premio de Singapur, el canciller argentino Pablo Quirno se reunió con Domenicali y le transmitió personalmente el interés del país en recuperar una competencia de F1.

En cuanto a las posibles fechas, 2029 aparece actualmente como el año con mayores posibilidades para concretar el regreso, aunque 2028 continúa siendo una alternativa. La temporada 2027 presenta un escenario mucho más complejo, debido a que el calendario de 24 carreras ya fue confirmado y Argentina no tiene un lugar asignado.