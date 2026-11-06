Los 5 músculos que ayudan a prevenir caídas y conservar la independencia después de los 60

Llegar a los 60, 70 u 80 años con fuerza y autonomía no depende solamente de caminar o mantenerse activo. Hay determinados músculos que cumplen un papel fundamental para levantarse de una silla, subir escaleras, conservar el equilibrio y realizar las actividades cotidianas sin ayuda. Fortalecerlos puede marcar una diferencia importante en la calidad de vida.

Según explicó el médico Alberto Sanagustín, especialista en Medicina Familiar, en una publicación retomada por A24, existen cinco grupos musculares especialmente importantes para envejecer con fuerza. La buena noticia es que pueden entrenarse con ejercicios sencillos, sin necesidad de contar con máquinas de gimnasio ni equipamiento costoso.

Cuáles son los 5 músculos que hay que entrenar para envejecer con fuerza

1. Cuádriceps: fundamentales para levantarse y subir escaleras

Los cuádriceps, ubicados en la parte delantera de los muslos, permiten realizar movimientos tan habituales como levantarse de una silla, caminar o subir escalones.

También ayudan a controlar el descenso del cuerpo al sentarse y a recuperar la estabilidad frente a determinados desequilibrios.

Cómo fortalecerlos: sentarse en una silla firme y levantarse lentamente varias veces, utilizando los apoyabrazos si es necesario. A medida que mejora la fuerza, se puede aumentar la cantidad de repeticiones.

2. Gemelos y sóleo: claves para caminar con seguridad

Los músculos de las pantorrillas, especialmente los gemelos y el sóleo, intervienen en el impulso que realizamos al caminar y ayudan a mantener la estabilidad del tobillo.

Cuando pierden fuerza, puede resultar más difícil caminar con soltura o reaccionar ante pequeños obstáculos.

Cómo fortalecerlos: colocarse de pie frente a una mesada, apoyarse con las manos y elevar lentamente los talones hasta quedar en puntas de pie. Después, descender de manera controlada.

3. Glúteos: esenciales para mantener el equilibrio

Los glúteos no solamente cumplen una función estética. Son fundamentales para estabilizar la pelvis, mantener el equilibrio y realizar movimientos que requieren fuerza en la cadera.

Su fortalecimiento contribuye a caminar con mayor estabilidad y facilita actividades como subir escaleras o incorporarse.

Cómo fortalecerlos: acostarse boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Elevar suavemente la cadera, contraer los glúteos y regresar lentamente a la posición inicial.

4. Core profundo: la musculatura que sostiene la columna

El core incluye los músculos profundos del abdomen y del tronco que ayudan a mantener estable la columna vertebral.

Su función es importante al agacharse, girar, levantar objetos o realizar tareas domésticas.

A diferencia de los ejercicios abdominales tradicionales, el objetivo es mejorar la estabilidad y el control corporal.

Cómo fortalecerlo: realizar una plancha de pie, apoyando las manos contra una pared y manteniendo el cuerpo ligeramente inclinado. Se puede comenzar sosteniendo la posición entre 10 y 15 segundos, sin contener la respiración.

5. Extensores de la espalda: ayudan a mantener una postura erguida

Los extensores de la espalda son músculos ubicados a ambos lados de la columna que permiten sostener el tronco y mantener una postura estable.

Con el paso de los años, su debilitamiento puede favorecer una posición encorvada y dificultar algunos movimientos cotidianos.

Cómo fortalecerlos: sentarse con la espalda erguida, abrir suavemente el pecho y llevar los hombros hacia atrás, sin forzar el cuello. Mantener unos segundos y relajar.

Por qué es importante entrenar fuerza después de los 50 años

A medida que envejecemos, es habitual que disminuyan progresivamente la masa y la fuerza muscular, especialmente cuando no se realiza actividad física de manera regular.

Esta pérdida puede afectar la movilidad, el equilibrio y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria.

El entrenamiento de fuerza es una de las herramientas más importantes para contrarrestar estos cambios, ya que ayuda a conservar la función muscular y favorece la independencia.

Además, puede complementar otras actividades beneficiosas, como caminar, andar en bicicleta o realizar ejercicios de movilidad.

Cuántas veces por semana conviene entrenar los músculos

Las recomendaciones generales de actividad física para adultos indican que conviene realizar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana, trabajando los principales grupos musculares.

Sanagustín destaca que lo importante es comenzar con movimientos adaptados a cada persona y aumentar progresivamente la dificultad.

No es necesario terminar agotado ni levantar grandes pesos. La constancia y la correcta ejecución de los ejercicios son fundamentales para obtener beneficios.

También resulta importante acompañar la actividad física con una alimentación adecuada, que aporte suficientes proteínas para favorecer el mantenimiento de los músculos.

Qué precauciones hay que tener antes de comenzar

Aunque estos ejercicios pueden realizarse en casa, no todas las personas tienen las mismas capacidades físicas.

Quienes presentan osteoporosis, artrosis, problemas de equilibrio, enfermedades cardiovasculares o se encuentran en recuperación de una cirugía deberían consultar con un profesional para adaptar los movimientos.

Además, se recomienda interrumpir la actividad si aparecen dolor agudo, mareos, dolor en el pecho o dificultad para respirar, y buscar atención médica.

Envejecer con fuerza no significa entrenar para tener un cuerpo musculoso, sino conservar la capacidad de moverse, caminar y realizar las actividades cotidianas con autonomía. Fortalecer estos cinco grupos musculares puede ser un buen punto de partida para lograrlo.