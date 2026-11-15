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Así quedó la Copa de Oro: a una fecha del cierre, Julián Santero es el gran candidato al título

La definición del campeonato de TC se llevará a cabo el fin de semana del 5 y 6 de diciembre en el "Roberto Mouras" de La Plata. Habrá puntaje especial, por lo que se espera un desenlace apasionante.

Redacción

Por Redacción

Foto: ACTC. La última fecha se disputará el 5 y 6 de diciembre en La Plata.

Foto: ACTC. La última fecha se disputará el 5 y 6 de diciembre en La Plata.

Cumplida la decimocuarta y penúltima fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera, la Copa de Oro ingresó en su recta final y definió a los máximos aspirantes al título para los próximos 5 y 6 de diciembre en el “Roberto Mouras” de La Plata.

Con su victoria de esta tarde en Río Cuarto, la primera después de más de 3 años, Matías Rossi (Toyota Camry) se consolidó como uno de los serios aspirantes a la corona. El Misil de Del Viso quedó en el 5° puesto del Playoff, a 23 puntos de la cima.

El mendocino Julián Santero, que llegó 9° en la final, ingresó como uno de los “3 de Último Minuto” y quedó en lo más alto del certamen, superando por 10 puntos al arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), que defenderá el título en la última fecha.

Otto Fritzler (Mercedes-Benz), que hoy completó el podio cordobés, quedó 3° en la tabla a 22 unidades de Santero. El Top 5 lo completan Matías Rossi, como se indicó, y Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que está obligado a ganar en el “Roberto Mouras”.

Por su parte, Facundo Chapur, que hoy corría en el patio de su casa, padeció problemas en una bujía y perdió valiosos puntos (llegaba en la cima), quedando 46° en la final y 6° en el mini certamen, a 40 unidades del primer puesto.

Por detrás se ubican Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 42,5 unidades; y Mariano Werner (Ford Mustang), que fue recargado por un toque a Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y cayó al 38° en la Final, a 45,5 pts.

Vale recalcar que el cierre de campeonato otorgará puntaje especial. Habrá 70,5 puntos en juego en la última fecha, un 50% más que en una carrera normal.

Posiciones de la Copa de Oro

  1. Julián Santero 146
  2. Agustín Canapino 136
  3. Otto Fritzler 124
  4. Matías Rossi 123
  5. Jonathan Castellano 110
  6. Facundo Chapur 106
  7. Mauricio Lambiris 103,50
  8. Mariano Werner 200,50
  9. Christian Ledesma 95,50
  10. Marcos Landa 95,50
  11. José Manuel Urcera 91
  12. Ignacio Faín 89
  13. Marco Dianda 89
  14. José Hernán Palazzo 85,50
  15. Valentín Aguirre 82,50
  16. Juan Pablo Gianini 48,50


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Turismo Carretera (TC)

Cumplida la decimocuarta y penúltima fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera, la Copa de Oro ingresó en su recta final y definió a los máximos aspirantes al título para los próximos 5 y 6 de diciembre en el “Roberto Mouras” de La Plata.

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