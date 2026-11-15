Así quedó la Copa de Oro: a una fecha del cierre, Julián Santero es el gran candidato al título
La definición del campeonato de TC se llevará a cabo el fin de semana del 5 y 6 de diciembre en el "Roberto Mouras" de La Plata. Habrá puntaje especial, por lo que se espera un desenlace apasionante.
Cumplida la decimocuarta y penúltima fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera, la Copa de Oro ingresó en su recta final y definió a los máximos aspirantes al título para los próximos 5 y 6 de diciembre en el “Roberto Mouras” de La Plata.
Con su victoria de esta tarde en Río Cuarto, la primera después de más de 3 años, Matías Rossi (Toyota Camry) se consolidó como uno de los serios aspirantes a la corona. El Misil de Del Viso quedó en el 5° puesto del Playoff, a 23 puntos de la cima.
El mendocino Julián Santero, que llegó 9° en la final, ingresó como uno de los “3 de Último Minuto” y quedó en lo más alto del certamen, superando por 10 puntos al arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), que defenderá el título en la última fecha.
Otto Fritzler (Mercedes-Benz), que hoy completó el podio cordobés, quedó 3° en la tabla a 22 unidades de Santero. El Top 5 lo completan Matías Rossi, como se indicó, y Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que está obligado a ganar en el “Roberto Mouras”.
Por su parte, Facundo Chapur, que hoy corría en el patio de su casa, padeció problemas en una bujía y perdió valiosos puntos (llegaba en la cima), quedando 46° en la final y 6° en el mini certamen, a 40 unidades del primer puesto.
Por detrás se ubican Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 42,5 unidades; y Mariano Werner (Ford Mustang), que fue recargado por un toque a Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y cayó al 38° en la Final, a 45,5 pts.
Vale recalcar que el cierre de campeonato otorgará puntaje especial. Habrá 70,5 puntos en juego en la última fecha, un 50% más que en una carrera normal.
Victoria y festejo de @misil1misil 🎧 #ACTC https://t.co/4yheJh4C5w— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) November 15, 2026
Posiciones de la Copa de Oro
- Julián Santero 146
- Agustín Canapino 136
- Otto Fritzler 124
- Matías Rossi 123
- Jonathan Castellano 110
- Facundo Chapur 106
- Mauricio Lambiris 103,50
- Mariano Werner 200,50
- Christian Ledesma 95,50
- Marcos Landa 95,50
- José Manuel Urcera 91
- Ignacio Faín 89
- Marco Dianda 89
- José Hernán Palazzo 85,50
- Valentín Aguirre 82,50
- Juan Pablo Gianini 48,50
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