Así quedó la Copa de Oro: a una fecha del cierre, Julián Santero es el gran candidato al título

Foto: ACTC. La última fecha se disputará el 5 y 6 de diciembre en La Plata.

Cumplida la decimocuarta y penúltima fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera, la Copa de Oro ingresó en su recta final y definió a los máximos aspirantes al título para los próximos 5 y 6 de diciembre en el “Roberto Mouras” de La Plata.

Con su victoria de esta tarde en Río Cuarto, la primera después de más de 3 años, Matías Rossi (Toyota Camry) se consolidó como uno de los serios aspirantes a la corona. El Misil de Del Viso quedó en el 5° puesto del Playoff, a 23 puntos de la cima.

El mendocino Julián Santero, que llegó 9° en la final, ingresó como uno de los “3 de Último Minuto” y quedó en lo más alto del certamen, superando por 10 puntos al arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), que defenderá el título en la última fecha.

Otto Fritzler (Mercedes-Benz), que hoy completó el podio cordobés, quedó 3° en la tabla a 22 unidades de Santero. El Top 5 lo completan Matías Rossi, como se indicó, y Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que está obligado a ganar en el “Roberto Mouras”.

Por su parte, Facundo Chapur, que hoy corría en el patio de su casa, padeció problemas en una bujía y perdió valiosos puntos (llegaba en la cima), quedando 46° en la final y 6° en el mini certamen, a 40 unidades del primer puesto.

Por detrás se ubican Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 42,5 unidades; y Mariano Werner (Ford Mustang), que fue recargado por un toque a Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y cayó al 38° en la Final, a 45,5 pts.

Vale recalcar que el cierre de campeonato otorgará puntaje especial. Habrá 70,5 puntos en juego en la última fecha, un 50% más que en una carrera normal.

Victoria y festejo de @misil1misil 🎧 #ACTC https://t.co/4yheJh4C5w — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) November 15, 2026

Posiciones de la Copa de Oro