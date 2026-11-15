Un año después: Godoy Cruz derrotó a Tristán Suárez y volvió a la Primera División

Si bien el Lechero descontó y se puso en partido, el Tomba lo liquidó en el complemento.

El destino quiso que exactamente un año después de perder la categoría, Godoy Cruz vuelve al lugar que perteneció durante 17 años consecutivos. El Tomba derrotó hoy a Tristán Suárez por 3 a 1, se proclamó de la Primera Nacional y se aseguró el primer ascenso a la máxima divisional del fútbol argentino.

El conjunto mendocino se lució en el «Estadio Julio César Villagra» de Córdoba para imponerse con autoridad sobre el conjunto bonaerense. Esteban Burgos, Axel Rodríguez y Martín Pino convirtieron para el flamante ascendido. Para el Lechero, en tanto, que tendrá una nueva chance de ascenso a través del reducido, descontó Marcos Enrique.

El Bodeguero rompió el cero desde los doce pasos a los 9 minutos, luego de un empujón sobre Axel Rodríguez que el árbitro Nicolás Ramírez lo consideró de pena máxima. Esteban Burgos se encargó de transformar el tiro en gol y darle la ventaja inicial al Tomba.

🏆💙¡ @ClubGodoyCruz CAMPEÓN Y ASCENDIDO! ⚽ El conjunto mendocino venció 3-1 a Tristán Suárez en la final de la #PrimeraNacional, se consagró campeón y obtuvo el ascenso a primera división. 👏 Felicitaciones, Tomba. 📲 Lo vivís en #LPFPlay https://t.co/mahdHkFwn0 — LPF Play (@LPFPlay) November 15, 2026

El elenco dirigido por Pablo de Muner mostró una eficacia contundente frente al arco rival y, tras poco más de media hora de partido, aumentó la diferencia con un gol de cabeza de Axel Rodríguez.

Sin embargo, luego de varias aproximaciones de peligro, Tristán Suárez acortó la distancia con un golazo de Marcos Enrique. El volante ofensivo sacó un potente remate de primera desde afuera del área para estampar el 2-1 de un apasionante primer tiempo.

En el complemento, Tristán Suárez salió desesperado a buscar el empate, aunque sin demasiada claridad en el tratamiento del balón. Del otro lado, el conjunto mendocino procuró mantener el orden, gestionar la ventaja y esperar alguna chance de contragolpe.

💙👊 ¡EL TOMBA SE AGIGANTA EN CÓRDOBA! ⚽ Martín Pino puso el 3-1 para @ClubGodoyCruz frente a Tristán Suárez en la FINAL de la #PrimeraNacional y se encamina para ascender a la máxima categoría del fútbol argentino. 📲 Lo vivís en #LPFPlay https://t.co/jZKkObZ1l3 — LPF Play (@LPFPlay) November 15, 2026

Así, aprovechando un descuido en el fondo Lechero, Martín Pino estampó el 3-1 a los 22 minutos tras quedar mano a mano con el arquero rival. A poco del final, Tristán Suárez se quedó con uno menos por la expulsión por doble amarilla de Agustín Baldi. En este contexto, Godoy Cruz controló el trámite para consumar su ascenso a la máxima categoría.

El Tomba se metió a la final gracias a una notable remontada en los últimos meses de la fase regular. En el cierre de la fase regular, venció de forma agónica por 2-1 a Almirante Brown para arrebatarle la cima a Ferro y quedar en lo más alto con 66 unidades. Un año después de su descenso en 2025, el Bodeguero regresó a la Primera División.

Luego de un paso fugaz entre 2006 y 2007, que representó su primera participación en lo más alto, Godoy Cruz encadenó 17 años seguidos (2008 a 2025) en Primera. Su mejor resultado llegó en la temporada 2017/2018 tras ser subcampeón de la Superliga con 56 puntos. Además, el Tomba también disputó la Copa Libertadores.