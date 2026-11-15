Eisenkot pidió investigar si la oficina de Netanyahu armó una denuncia falsa contra militantes árabes en las elecciones de Israel

Netanyahu (izquierda) y Eisenkot (derecha): el líder opositor pidió investigar a la oficina del primer ministro por los arrestos del día de las elecciones. (Foto: gentileza)

Gadi Eisenkot, el dirigente opositor encargado de formar el próximo gobierno de Israel, afirmó este domingo que la conducta de Benjamin Netanyahu y su entorno es una “amenaza concreta, directa e inmediata” para la democracia y pidió abrir de inmediato una investigación. Lo hizo después de que el programa Uvda, del Canal 12 israelí, informara que la oficina del primer ministro habría estado detrás del arresto de tres militantes del partido árabe Ra’am durante las elecciones del 27 de octubre.

Según el informe, el jefe de Gabinete de Netanyahu, Ido Norden, llamó a la oficina del comisionado de Policía la víspera de los comicios para denunciar a los militantes y derivó a los agentes a una supuesta fuente de inteligencia que había trabajado hasta hace poco en la propia oficina del premier. Con esa información, la Policía allanó las viviendas de tres hombres beduinos sin órdenes judiciales válidas y los detuvo por una presunta compra de votos, aunque más tarde fueron liberados.

La oficina de la fiscal general, Gali Baharav-Miara, y la división de investigaciones policiales examinan si esa información fue plantada para reforzar la denuncia y alimentar la campaña según la cual los árabes estaban “robando” la elección. El programa informó además que el jefe del servicio de seguridad interior Shin Bet, David Zini, pidió intervenir los teléfonos de cinco legisladores árabes, algo que la fiscal general rechazó.

Qué responde Netanyahu y cómo sigue la formación del gobierno en Israel

La oficina de Netanyahu calificó el informe de falso y sostuvo que Norden “cumplió con su deber, como se espera de todo ciudadano respetuoso de la ley”, al poner en contacto a esa persona con la Policía. Agregó que cualquier versión sobre una participación mayor es falsa y da lugar a una demanda por difamación.

התנהלות ראש הממשלה היוצא נתניהו וסביבתו היא איום מוחשי, ישיר ומידי על הדמוקרטיה הישראלית.



לא נותרה בישראל חלקה שלא הושחתה, עוותה והוכפפה למען הישרדותו הפוליטית האישית של נתניהו. אין רסן שלא איבד, ואין גבול שלא נחצה.

אסור בשום פנים ואופן שנתניהו ימשיך לאחוז בהגה השלטון ולו דקה אחת נוספת. אסור בשום פנים ואופן שישראל תיגרר לסבב בחירות נוסף כשהוא ראש ממשלה. מובן שכל עוד הוא בתפקיד – לא יתקיימו יותר בחירות הוגנות וכשרות בישראל. זה השיקול המרכזי שמנחה אותי בכל משא ומתן קואליציוני שאני מנהל בימים אלו.



לאחר שהכניס ללשכת ראש הממשלה סוכנים קטארים בפרשת "קטארגייט", עכשיו נחשפת פרשיה חדשה וחמורה עוד יותר – ניסיון שיבוש בחירות לכאורה תוך השתלת ראיות, הפעלת המשטרה נגד אזרחי ישראל הערבים בלי צו חיפוש או צו מעצר בתוקף.



אני קורא לפתיחת חקירה מידית של הפרשה ולהבהרה מידית של המשטרה והשב״כ בדבר הפרטים שפורסמו.



אפעל להקים ועדת חקירה לחקר מעורבות והתערבות לשכת ראש הממשלה ביום הבחירות והתנהלות גופי הביטחון לקראתו ובמהלכו. — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 15, 2026

En su mensaje en X, Eisenkot vinculó el caso con el llamado Qatargate y sostuvo que Netanyahu no debe seguir “ni un minuto más” al frente del gobierno. También pidió explicaciones inmediatas a la Policía y al Shin Bet, y prometió impulsar una comisión investigadora.

La denuncia llega en plena negociación para formar gobierno, ya que ni el bloque de Eisenkot ni el de Netanyahu lograron mayoría en las elecciones, según la agencia AP. Eso dejó a los partidos árabes, que tuvieron avances históricos, como posibles árbitros, mientras Netanyahu sostuvo sin pruebas que esos partidos habían “robado” los comicios.

El presidente Isaac Herzog le dio a Eisenkot la primera oportunidad de armar una coalición, con el respaldo de bloques que suman 67 de los 120 legisladores de la Knéset, y tiene hasta seis semanas para conseguir al menos 61 votos.