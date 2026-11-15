Jorge Newbery de Patagones sacó a Atlético Regina por penales y va con Alianza de Cutral Co

Jorge Newbery de Carmen de Patagones dio otro golpe en el Regional Amateur al eliminar por penales a Atlético Regina. Enfrentará a Alianza de Cutral Co en las semifinales patagónicas.

Newbery, que ganó 2 a 1 la ida, cayó 1 a 0 en los 90′ en su visita al Albo. Sobre el final del primer tiempo, Rubén García marcó el único tanto de la tarde de cabeza tras un centro de Matías Navarro.

Regina no pudo aumentar la ventaja en el complemento y la serie fue a penales. Los de Patagones ya venían de eliminar a Deportivo Roca en el Luis Maiolino por esa misma vía.

Igual que ante el Naranja, el héroe fue el arquero Santiago Zárate que le tapó los remates a Jeremías Maciel y Enzo Yáñez. La tanda fue 4-1 para el visitante que anotó todos. Convirtieron Francisco Leal, Nahuél Sánchez, Martín Alarcón y Lucas Ledesma mientras que Rubén García aportó el único del Albo.

(Foto: Mayra Díaz)

Su rival será Alianza que dejó en el camino a Estudiantes Unidos en Bariloche. Después del 3-0 en el Coloso del Ruca Quimey en la ida, el Celeste volvió a ganar la vuelta.

Fue 1 a 0 con un gol de Leandro Cerda. El Pincha terminó con 10 por la expulsión de Yoel Juárez. La serie de semifinales se abrirá en Cutral Co y cerrará en Patagones.

La otra semi patagónica será entre Escorpión de Río Gallegos y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. El que gane la final jugará por el ascenso al Federal A y asegurará su lugar en el Torneo del Interior.