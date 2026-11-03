Así se juega la última fecha del Clausura, con la definición de la tabla Anual como gran atractivo

Boca recibirá a Defensa el sábado a las 17:30, con el objetivo de ganar la Anual. (Clarín Fotogarfía)

El torneo Clausura 2026 está en etapa de definición y desde el jueves comenzará a disputarse la última fecha de la fase regular. No solo quedará armado el cuadro de octavos de final, sino que se consagrará un campeón de la tabla Anual y se repartirán los boletos para las Copas Libertadores y Sudamericana.

Tras ganar el Superclásico, Boca quedó a un triunfo de conquistar la Anual y lo buscará en La Bombonera ante Defensa y Justicia. River, por su parte, visitará a Aldosivi, con el objetivo de lograr una victoria para llegar entonado a los cruces directos. El Millonario tiene la obligación de aferrarse al título en el torneo, si quiere jugar la Libertadores 2027 y abrirá la jornada, el jueves.

El gran atractivo estara el sábado 17:30 con los tres partidos que involucran a los aspirantes al título de la Anual: Boca (60 puntos) recibirá a Defensa y Justicia, Rosario Central (59) hará lo propio ante Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors (60) jugará en La Paternal ante Huracán.

Así se jugará la última fecha del Clausura

Jueves 5 de noviembre

15:00 Aldosivi vs. River

19:15 Gimnasia La Plata vs. Belgrano

Viernes 6 de noviembre

15:00 Barracas Central vs. Racing Club

19:00 San Lorenzo vs. Platense

19:00 Independiente vs. Deportivo Riestra

19:00 Unión vs. Vélez Sarsfield

22:00 Tigre vs. Sarmiento de Junín

22:00 Banfield vs. Atlético Tucumán

Sábado 7 de noviembre

15:00 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

15:00 Talleres vs. Estudiantes de La Plata

17:30 Argentinos Juniors vs. Huracán

17:30 Boca Juniors vs. Defensa y Justicia

17:30 Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

Domingo 8 de noviembre

17:00 Central Córdoba vs. Lanús

19:30 Instituto vs. Newell’s