Qué es la commotio cordis: la peligrosa afección que puede causar una muerte súbita tras un golpe en el pecho

La muerte del futbolista español Jesús de Miguel, quien falleció este martes 3 de noviembre a los 30 años después de recibir un fuerte golpe en el pecho durante un partido, volvió a poner en primer plano una condición médica poco conocida: la commotio cordis, también denominada conmoción cardíaca.

Se trata de un fenómeno excepcional en el que un impacto directo sobre el tórax puede alterar la actividad eléctrica del corazón y desencadenar una arritmia potencialmente mortal, incluso en personas jóvenes y sin enfermedades cardíacas conocidas.

Aunque distintos especialistas señalaron esta afección como una posible explicación de lo ocurrido con el delantero del CD Tenerife, hasta el momento no existe una confirmación médica oficial de que haya sido la causa de su muerte.

Qué es la commotio cordis y por qué puede afectar a un corazón sano

La commotio cordis es una alteración grave del ritmo cardíaco que puede producirse cuando una persona recibe un golpe contundente en una zona específica del pecho.

A diferencia de un infarto, que generalmente está relacionado con una obstrucción del flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco, este fenómeno se produce por una interferencia en el sistema eléctrico que controla los latidos del corazón.

Según explica la Asociación Estadounidense del Corazón (American Heart Association), el impacto debe coincidir con un momento extremadamente breve y vulnerable del ciclo cardíaco.

Esa combinación puede provocar una fibrilación ventricular, una arritmia en la que el corazón pierde la capacidad de contraerse de manera coordinada y deja de bombear sangre eficazmente hacia el cerebro y los demás órganos.

La persona puede perder el conocimiento en cuestión de segundos y sufrir un paro cardíaco.

Por qué un golpe en el pecho puede desencadenar una arritmia mortal

El riesgo no depende únicamente de la intensidad del golpe. También influyen el lugar donde se produce el impacto y el momento exacto del latido cardíaco.

Según explicaron a Infobae los cardiólogos Jorge Franchella, del Hospital de Clínicas de la UBA, y Mario Fitz Maurice, jefe de Cardiología del Hospital Rivadavia, la conmoción cardíaca puede presentarse cuando coinciden determinados factores mecánicos y eléctricos.

El fenómeno suele relacionarse con deportes como el béisbol, el hockey y otras disciplinas de contacto, aunque también puede producirse durante un partido de fútbol.

Lo llamativo es que no es necesario tener una enfermedad cardíaca previa para sufrir una commotio cordis. Incluso un deportista con controles médicos normales puede experimentar esta alteración.

Sin embargo, se trata de una situación extremadamente infrecuente y no significa que cualquier golpe en el pecho pueda desencadenar un paro cardíaco.

Cuáles son los síntomas de una commotio cordis

La conmoción cardíaca puede producir una emergencia repentina. Entre las señales más importantes se encuentran:

Desmayo o caída súbita después de recibir un golpe en el pecho.

después de recibir un golpe en el pecho. Pérdida de conocimiento y ausencia de respuesta.

y ausencia de respuesta. Falta de respiración normal o respiración agónica, con jadeos aislados.

o respiración agónica, con jadeos aislados. Paro cardíaco repentino, que requiere asistencia inmediata.

En algunos casos, la persona puede permanecer consciente durante unos segundos antes de desplomarse.

La aparición de estos síntomas después de un impacto debe considerarse una emergencia médica.

Qué hacer ante un golpe en el pecho seguido de un desmayo

La rapidez de la asistencia es determinante para aumentar las posibilidades de supervivencia.

La American Heart Association recomienda actuar inmediatamente si una persona pierde el conocimiento y no respira normalmente:

Llamar al servicio de emergencias y solicitar asistencia médica urgente. Iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), con compresiones firmes y rápidas en el centro del pecho. Utilizar un desfibrilador externo automático (DEA) tan pronto como esté disponible, siguiendo sus instrucciones. Continuar con la reanimación hasta que llegue el personal sanitario o la persona muestre signos claros de recuperación.

La desfibrilación temprana puede resultar decisiva cuando el paro cardíaco está provocado por una fibrilación ventricular.

La muerte de Jesús de Miguel y la importancia de los controles y la prevención

El futbolista del CD Tenerife sufrió un fuerte impacto durante el encuentro frente al FC Andorra, disputado el lunes 2 de noviembre en España.

Después del choque con el arquero rival, Jesús de Miguel perdió el conocimiento y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los equipos médicos lograron reanimarlo y fue trasladado a terapia intensiva, pero su estado neurológico empeoró durante la madrugada y finalmente falleció.

Los especialistas consultados por Infobae señalaron que la commotio cordis constituye una hipótesis compatible con determinadas características del episodio. Sin embargo, los estudios médicos y forenses deberán establecer qué provocó el paro cardíaco y el posterior fallecimiento.

La conmoción cardíaca es difícil de anticipar mediante controles médicos convencionales, ya que puede producirse en personas sin alteraciones cardíacas previas.

Por eso, la prevención también incluye la capacitación en RCP, la disponibilidad de desfibriladores en instalaciones deportivas y la existencia de protocolos de emergencia.

Más allá de la investigación sobre lo ocurrido con el futbolista español, el caso recuerda la importancia de reconocer rápidamente un paro cardíaco y actuar sin demoras.