Vóley: la Selección Argentina U19 femenina jugará tres amistosos ante China en Neuquén

El vóley de alto nivel volverá al estadio Ruca Che, con la presencia de la Selección Argentina femenina U19. Las Panteritas jugarán tres partidos amistosos ante las U17 de China y el primero será este jueves 30 de julio a las 20.

Los dos equipos se alistan para torneos internacionales: las Albicelestes tendrán el Sudamericano de Venezuela, mientras que las asiáticas jugarán el Mundial de Chile, el mes que viene.

Nicolás Efrón, en diálogo con Río Negro Radio, explicó que aunque «son equipos de distintas categorías hay un solo año de diferencia entre las chicas y ellas ya están con el plantel confirmado para el Mundial. Nosotros, en cambio, vamos por el proceso de armado, con 22 jugadoras».

El entrenador, que jugó varias veces en el estadio neuquino, tanto por la Liga Argentina como con la Selección, agregó que «es muy lindo volver al Ruca Che y para varias de las chicas, incluso, será la primera vez que se pongan la camiseta albiceleste».

El segundo partido será este viernes a las 12, con la presencia de todas las escuelas de vóley de la región, y el último, el sábado otra vez a las 20. En los juegos 1 y 3, la entrada tendrá un costo de 15.000 pesos y el ingreso será gratuito para los menores de 12 años.

El equipo argentino viene de hacer un trabajo de pretemporada en Bahía Blanca y estos tres juegos en tierra neuquina serán vitales para terminar de definir el plantel que jugará en el certamen continental. «La chance de ir a Neuquén surgió por mi amistad con Pato Newton (ex manager de los Gigantes del Sur y actual integrante de la federación local) y no lo dudamos. Será muy especial», agregó Efrón.

Se vienen tres jornadas a pleno y el regreso del vóley al gigante del barrio San Lorenzo, que hace cuatro temporadas se quedó sin el Dino, pero tendrá una triple jornada para que los fanáticos de la disciplina se saquen las ganas.