Así será el reglamento particular del «Desafío de las Estrellas» de Turismo Carretera

La ACTC dio a conocer el especial reglamento que tendrá la novena fecha de la temporada de Turismo Carretera, anteúltima antes del cierre del tramo regular, denominada «El Desafío de las Estrellas».

La misma se llevará a cabo el 1 y 2 de agosto en el autódromo de Villicum, San Juan, compartiendo pista con el TN Apat, con la particularidad característica de ingreso a boxes para recambio de combustible y una puntuación adicional. Ya un clásico del TC.

La edición 2026 será a 66 vueltas o 120 minutos, 16 giros más que la del 2025 que ganó Martín Vázquez. Se largará por sorteo (se realizará un día antes) y no tendrá cambio de neumáticos, tras la polémica de comienzo de temporada con las tuercas y varios desprendimientos que alteraron la seguridad de la categoría.

Sí habrá recarga de combustible. La misma será libre en el box asignado a cada auto y respetando el orden de boxes A, B y C. El orden de ingreso a boxes (Box “A” – Box “B” – Box “C”) se sorteará el viernes.

Una novedad al respecto, también queriendo evitar problemas del pasado, es que, ante la presencia de auto de seguridad en pista, los boxes permanecerán cerrados. De esa forma, se elimina un elemento vital para la gestión de estrategia y «avivadas».

En cuanto a la puntuación, la prueba repartirá 60 puntos para quien resulte ganador, una buena cantidad de puntos teniendo en cuenta que será la fecha previa a la definición de la etapa regular. Quien quede en el segundo escalón del podio se llevará 50 puntos y el tercero sumará 45 unidades.