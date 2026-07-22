Tras la suba de Moody’s, José Luis Daza proyectó que Argentina recuperará el «grado de inversión» para 2031

José Luis Daza: "Esto permite que una gran cantidad de proyectos de inversión que antes no eran viables hoy sean financiables". (Foto: gentileza)

El viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza, respaldó el programa financiero del Gobierno tras la decisión de la agencia Moody’s de elevar la calificación de la deuda argentina. El funcionario afirmó que la medida confirma que el país «va en la dirección correcta» y fijó una meta central para la gestión: recuperar la categoría de «grado de inversión» antes del año 2031.

De acuerdo con Daza, que habló en Radio Mitre, el ascenso crediticio no solo beneficia al Estado nacional para reducir el riesgo país, sino que abarata el acceso al financiamiento para las familias, los bancos y el sector privado. «Esto permite que una gran cantidad de proyectos de inversión que antes no eran viables hoy sean financiables, ampliando la capacidad productiva de la Argentina y generando más empleo», remarcó el segundo del ministro Luis Caputo.

El aval de las calificadoras y la meta del «grado de inversión» para 2031

El viceministro enfatizó que las tres principales agencias del mercado global (Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s) coincidieron en señalar que el esquema económico actual implica un «cambio estructural y no un ajuste cíclico temporal». En ese sentido, destacó el diagnóstico de Moody’s al remarcar que la estrategia impulsada por el presidente Javier Milei carece de los «parches de corto plazo» que caracterizaron a gestiones anteriores.

«Nos hemos fijado como objetivo que de acá al 2031 Argentina va a ser grado de inversión. El mensaje más importante para los inversores internacionales es que esta vez es diferente», aseveró José Luis Daza.

Salarios, consumo y la proyección sobre el crecimiento económico

Consultado sobre el impacto del programa en el poder adquisitivo y el consumo interno, Daza rechazó las lecturas que señalan un estancamiento en la actividad económica. «Las cuentas nacionales dicen que el producto y el ingreso de la Argentina están en niveles históricamente altos. Estamos creando las condiciones para que suban los salarios reales y mejore el empleo de forma consistente», sostuvo.

Asimismo, el funcionario remarcó que por mandato de la Casa Rosada se priorizó la asistencia a los sectores vulnerables durante el proceso de ordenamiento fiscal. Con la mirada puesta en el mediano plazo sobre el potencial del agro, la minería y Vaca Muerta, Daza mostró un fuerte optimismo: «Argentina va a ser el país que más crece en Occidente, y posiblemente en el mundo, en las próximas décadas».

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Por último, el viceministro ponderó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que el Poder Ejecutivo buscará enviar al Congreso de la Nación. Según explicó, la iniciativa apunta a institucionalizar las reglas monetarias y fiscales para aislar la macroeconomía de la volatilidad política.

«Si esta nueva Carta Orgánica es aprobada, el mundo lo va a interpretar como una disminución de la volatilidad argentina frente a los ciclos políticos y el riesgo país va a bajar aún más», concluyó Daza.