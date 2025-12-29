Así será la pretemporada de Franco Colapinto antes de su debut en la Fórmula 1 2026

Franco Colapinto está de vacaciones en Argentina, pero a cada hora piensa en lo que será la próxima temporada de la Fórmula 1. El piloto de Alpine transita la previa de un año clave, que tendrá muchos cambios y en el que deberá, sí o sí, prenderse en la zona de puntos. Por lo pronto, ya definió cómo serán sus próximos pasos.

Según el plan establecido por el equipo francés, Colapinto finalizará sus vacaciones el 1 de enero de 2026. Apenas comenzado el nuevo año, el piloto viajará nuevamente a Europa y durante el primer fin de semana estará en Enstone, la sede central de Alpine en el Reino Unido.

Allí retomará de manera oficial sus actividades como piloto titular, iniciando un proceso clave de adaptación al nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia la próxima temporada. Como Franco, la escudería también necesita volver a los primeros planos.

Primeros contactos con el Alpine A526

Uno de los primeros trabajos que realizará Colapinto será el ajuste de butaca y ergonomía del nuevo Alpine A526, el monoplaza que utilizará el equipo en la temporada 2026. Este paso es fundamental para que el piloto pueda sentirse cómodo en el auto antes de salir a pista. Este trabajo lo compartirá con su compañero de equipo, Pierre Gasly, con quien formará la dupla titular en un año que promete ser de transición, pero también de oportunidades.

Franco en Enstone, donde realizará parte de los trabajos previos al certamen de F1.

¿Cuándo presentan el nuevo Alpine?

El 23 de enero, Alpine presentará oficialmente su nuevo monoplaza en Barcelona. Tras el lanzamiento, el equipo se trasladará al Circuito de Cataluña, donde realizará cinco días de pruebas privadas. Estas jornadas serán las primeras salidas a pista del A526 y servirán para que Colapinto comience a entender el comportamiento del auto bajo el nuevo reglamento técnico, uno de los cambios más profundos en la historia reciente de la Fórmula 1.

Además de las pruebas en pista, Colapinto continuará con un fuerte trabajo en el simulador de Enstone, una herramienta clave para el desarrollo del auto y para que el argentino sume kilómetros virtuales antes de los ensayos oficiales. Este trabajo será constante durante enero y parte de febrero, enfocado en puesta a punto, procedimientos y adaptación a los cambios aerodinámicos y mecánicos del nuevo reglamento.

La pretemporada oficial

La pretemporada oficial de la F1 se llevará a cabo en Bahréin, del 11 al 13 de febrero. Allí, Alpine pondrá en pista el A526 en condiciones más cercanas a las de competencia, con seguimiento de la prensa y análisis completo de datos. Será la última gran prueba antes del inicio del campeonato y una instancia clave para que Colapinto termine de llegar con ritmo al arranque del año. La fecha inaugural será entre el 6 y 8 de marzo en Melbourne, Australia.