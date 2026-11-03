Bariloche: instalan las rejas definitivas alrededor del monumento a Roca en el Centro Cívico

El monumento a Roca se rodeó este martes de un gran vallado de hierro, que interrumpe en la plaza del Centro Cívico de la ciudad. El proyecto «de protección y restauración» está a cargo del Instituto Rocaniano, que lo logró después de «cuatro años de trabajo». Según aseguran desde la institución, cuentan con el apoyo de Nación y de la Municipalidad de Bariloche.

Este martes por la mañana llegaron las barras de hierro macizo, que fueron colocadas alrededor de la estatua que homenajea al expresidente Julio Roca. Además del vallado definitivo, el proyecto contempla tareas de restauración, que están a cargo de un artista barilochense que ya trabajó en otros monumentos emplazados en espacios públicos.

La Municipalidad ya había vallado la estatua en distintas ocasiones, como movilizaciones y convocatorias sociales en la Plaza de los Pañuelos, pero siempre se trataron de vallas móviles.

«El Intendente dió el aval para que se pueda concretar, y desde la Secretaría nos encargamos de pedir la documentación pertinente», explicó Martin Iriarte, subsecretario de Cultura de Bariloche, y remarcó que «se le dió el visto bueno al proyecto para resguardar el monumento, como se hace en todas las plazas del mundo».

Iriarte aclaró que el Municipio no aportó financiamiento, sino «sólo el aval y los permisos», además de la supervisión de la instalación de las rejas, y que las tareas de restauración incluirán «soldar las patas del caballo y limpiarla con los productos correspondientes para el bronce».

«Mandamos un proyecto de protección a la Comisión nacional de Monumentos Históricos», relató a Diario RÍO NEGRO José Martiniano Duarte, coronel retirado del Ejército Argentino y fundador del Instituto Rocaniano.

A nivel municipal, el Ente Municipal de Patrimonio Histórico y Urbanístico, es la entidad a cargo de los monumentos y patrimonio cultural de la ciudad. Daniel De Gaetano, integrante de la Asociación de Artistas Plásticos Bariloche, que forma parte del Ente, estuvo presente durante el enrejado y consideró: «esto no es un centro cívico, es una plaza de armas». El artista trabajó en la restauración del monumento durante la gestión de Gustavo Gennuso, cuando se evaluaba trasladar la estatua a otro sitio de la plaza.

Instalaron las rejas definitivas alrededor del monumento a Roca en el Centro Cívico de Bariloche: Foto: Chino Leiva.

«Vamos a arreglar las patas, que tienen un corte hecho con sierra hace unos veinte años», explicó De Gaetano, y detalló: «también vamos a sumar la rienda que falta, que era de bronce y en este caso va a ser de chapa». El artista contó que la estatua, fabricada con bronce, «pesa más de cinco mil kilos».

Mientras terminaban de instalar el vallado, Duarte opinó que el monumento «es una obra de arte que recuerda a un dos veces presidente de la Nación que creo el registro civil y le sacó a la Iglesia el monopolio de los nacimientos», y agregó «a Julio Argentino Roca le debemos más de la mitad del territorio nacional».

Instalaron las rejas definitivas alrededor del monumento a Roca en el Centro Cívico de Bariloche: Foto: Chino Leiva.

Consultado por el presupuesto para el vallado y la restauración, señaló «son todas donaciones. Si sacamos la cuenta de lo que salió todo esto, supera los 50 millones de pesos», y agregó que «todo lo hizo el Instituto Rocaniano, al Estado no le costó un peso». Según el militar retirado, las rejas fueron donadas por una capilla de Comodoro Rivadavia. Además, Duarte aclaró que cuenta «con apoyo del señor Intendente municipal, de presidencia de la Nación y varios Ministerios».

Protección contra el vandalismo

Según Duarte, «ha habido una campaña de desprestigio contra Roca y los 16 años que peleó por el país». Como parte del proyecto, desde el Instituto hicieron un folleto en formato tríptico con información sobre el expresidente.

«Hoy todos los monumentos en el mundo están protegidos por rejas», explicó Duarte y continuó: «hay un vandalismo del odio que fue fomentado, en el caso nuestro, desde el propio Estado durante mucho tiempo».

El fundador del Instituto y militar retirado, opinó que «es el punto de partida para la unión de los argentinos».