Nueva banda cambiaria: hasta qué precio puede subir el dólar en noviembre sin intervención del Banco Central

El mercado cambiario argentino opera bajo un régimen de bandas que establece límites a la cotización del dólar. Mientras el tipo de cambio oficial permanezca dentro de ese rango, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no interviene mediante la compra o venta de divisas, dejando la dinámica en manos de la oferta y la demanda

Los extremos de la banda se ajustan cada mes para evitar que queden rezagados frente a la inflación. El mecanismo toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero con un desfase de dos meses respecto del dato informado por el INDEC.

De acuerdo a este criterio, la inflación de septiembre que fue del 1,93%, es la que determina la variación de los límites cambiarios durante noviembre. A partir de ese registro, el Banco Central recalibra de manera progresiva el piso y el techo de la banda, sin cambios abruptos.

Dólar: el techo de noviembre

La banda no se actualiza todo de una sola vez y al inicio de cada mes. Sus valores se van cambiando diariamente hasta completar el ajuste previsto hacia la última rueda hábil.

Para octubre, el organismo presidido por Santiago Bausili fijó un máximo de $1.950,97 al cierre del período. Sin embargo, con la aplicación de la inflación de septiembre, el tope ascenderá a $1.989,12 al llegar el último día de noviembre.

El nivel, según lo explicado por especialistas en Infobae, representa el punto a partir del cual debería actual la autoridad monetaria. Si la cotización mayorista supera los $1.989,12, el BCRA tendría que vender dólares para evitar que el precio quede por encima de la banda y a su vez, poder devolver el tipo de cambio al rango establecido.

La regla opera también en sentido contrario: es decir, si el dólar perforara el límite inferior, el organismo debería comprar divisas para impedir una caída adicional y preservar el piso previsto por el esquema.

Dólar y nueva banda cambiaria: el colchón amplio que da margen de maniobra

La distancia entre el dólar mayorista y el techo de la banda continúa siendo amplia. La cotización opera lejos del umbral que activaría una intervención oficial, lo que deja un margen holgado antes de que el Banco Central se vea obligado a vender reservas.

Tras cerrar el lunes en $1.545,50, la divisa requeriría un salto de $443,62 (un 28,70%) en 28 días para alcanzar los $1.989,12 previstos para fines de noviembre. El recorrido, según analistas, resulta improbable si se considera que en 2026 el tipo de cambio oficial acumula un alza del 6,22%, marcadamente por debajo de la inflación del 23,6% registrada a septiembre.

En el mercado atribuyen esta estabilidad a una oferta sostenida de divisas, impulsada tanto por el flujo comercial como por la colocación de deuda corporativa y otras vías de financiamiento privado. Esta dinámica permitió que el billete se mantenga rezagado frente al índice de precios, afirmando la distancia con el límite superior proyectado.

El dólar y el máximo nominal

El mercado abrió el lunes con un alza del dólar mayorista de $11,50 (+0,7%), alcanzando un récord nominal de $1.545,50 al cierre, en una jornada donde el segmento de contado operó USD 318,3 millones.

En lo que va de 2026, la divisa comercial acumula una suba de $90,50 (6,22%), mientras que la variación interanual frente al 3 de noviembre del año pasado ($1.482) refleja un avance de $63,50 (4,3%). Con el límite superior de las bandas cambiarias fijado por el Banco Central en $1.954,48, el tipo de cambio oficial quedó a $408,98 (26,5%) de dicho techo.

En el plaza minorista, el dólar al público subió $5 (+0,3%) hasta los $1.565 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio del BCRA cerró en $1.566,99 para la venta y $1.513,57 para la compra. Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable en $1.565, mientras los financieros operaron con leves bajas: el contado con liquidación cotizó a $1.653 vía acciones y el MEP a $1.570.