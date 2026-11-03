Roca debatirá el presupuesto 2027 en una audiencia pública: ¿Cómo participar?

El próximo viernes 6 de noviembre se llevará a cabo una audiencia pública en el Concejo Deliberante para debatir el presupuesto 2027. Desde las 20:00, la invitación está abierta a toda la comunidad para que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones sobre lo presentado por la intendenta María Emilia Soria el pasado 31 de agosto.

Según el artículo 71 de la carta orgánica municipal, esta convocatoria es obligatoria para la votación posterior del presupuesto. Quienes deseen tener una intervención oral en la reunión, deberán anotarse en la secretaría del Concejo hasta ese mismo día a las 12:00. También se podrán realizar presentaciones por escrito, tanto anteriores como posteriores a la audiencia. Este registro permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre a las 12:00.

Las personas interesadas en inscribirse, según el artículo 16 de la ordenanza Municipal 3060, «deberán encontrarse libre de deuda por cualquier naturaleza respecto al Municipio». Además, a la hora de anotarse se les pedirá el DNI, las últimas tres constancias de votaciones y el libre deuda. Cabe destacar que también se debe presentar un resumen de lo que se expondrá.

Con respecto a años pasados, en 2025 hubo un solo expositor, que criticó el proyecto y apuntó a la falta de comunicación municipal. Diferente fue la situación en 2024, cuando se hicieron presentes 11 oradores, con representantes de diferentes bloques políticos, como La Libertad Avanza.

El proceso dicta que después de las expresiones de los vecinos presentes, se procederá a la aprobación, con o sin modificaciones según el artículo 72. Cabe destacar que esta audiencia es no vinculante: la decisión final del ejecutivo no está condicionada por la opinión ciudadana.

El presupuesto 2027 de Roca

El pasado 31 de agosto, la intendenta María Emilia Soria presentó el presupuesto 2027 con un aumento del 21,64%, con respecto al año anterior. El principal protagonista de esta propuesta fue la obra pública, además de reforzar las políticas de desarrollo social y avanzar con la extensión de servicios básicos en distintos barrios.

En total, el proyecto para el próximo año será de $148.609.780.000, contando los recursos y gastos. Por otro parte, los ingresos están previstos en $119.462,7 millones de recursos corrientes, $6.700 millones de recursos de capital y $22.410,08 millones de financiamiento externo.

En cuanto a las erogaciones, se proyectan $102.128,5 millones en gastos corrientes, $40.864,27 millones destinados a gastos de capital y $5.617 millones en aplicaciones financieras.

La mandataria hizo hincapié en el trabajo realizado por la municipalidad, a pesar de «la difícil situación económica nacional». También recalcó que la postura de su gestión no se modificó a pesar del aumento de costos: «No queremos bajar la cantidad ni la calidad de los servicios. Mantuvimos el mismo ritmo, incluso incrementando y profundizando las líneas de trabajo prioritarias».

Una de las principales novedades fue el cambio en la financiación de los conectores viales de la ciudad. Para las obras de 25 de Mayo, Rosario de Santa Fe y Gelonch, se resolvió postergar hasta 2028 el cobro a los beneficiarios indirectos, es decir, aquellos que no son frentistas de las calles intervenidas. Las obras continuarán bajo el sistema de contribución por mejoras, pero el cobro a ese grupo quedará diferido.

El presupuesto asigna $38.559 millones a obra pública, un 11,12% más que lo invertido en 2026. También se proyecta un Plan de Repavimentación con más de $8.172 millones, una inversión cinco veces superior a la del último año.

El desarrollo social será otro de los ejes del presupuesto. Para 2027 se prevé un incremento del 50,71% en esta área, que alcanzará una inversión total de $1.722 millones. Dentro de ese presupuesto se destaca el Programa Municipal de Becas, que tendrá una suba del 57% y contará con $626,66 millones.