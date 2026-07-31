¡Atención Boca y River!: se confirmaron las fechas y horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana

La Conmebol dio a conocer las fechas y horarios de los cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que Boca y River ya conocen su camino en el certamen continental.

Por un lado, el Xeneize llegó a esta instancia luego de superar de manera agónica y sufrida a O’Higgins en el repechaje, tras haber finalizado tercero en su grupo de la Copa Libertadores. Después de caer 1-0 en Chile, el Xeneize se impuso 4-3 en la definición por penales y selló su clasificación.

Ahora, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se medirá con Deportivo Recoleta, el conjunto paraguayo que terminó como líder del grupo que compartió con Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca. El partido de ida se jugará en La Bombonera el martes 11 de agosto desde las 19, mientras que la revancha será una semana más tarde, el martes 18, también a las 19, en el estadio Defensores del Chaco.

Por el otro lado, el Millonario comenzó el año disputando la Sudamericana y terminó como puntero de la zona que compartió con Red Bull Bragantino, Caracas y Blooming.

En los octavos de final se verá las caras con Independiente Santa Fe, que superó con autoridad a Caracas tras ganar 2-0 en la ida como local y 3-0 en la revancha en Venezuela. El primer encuentro será en Bogotá el miércoles 12 de agosto desde las 21:30, mientras que la vuelta se disputará en el Monumental el miércoles 19, también a las 21:30.

Así, el Xeneize y el Millonario ya conocen su hoja de ruta para un agosto cargado de competencia entre el torneo local y la Copa Sudamericana. Además, un posible Superclásico podría darse en una eventual semifinal del certamen. La última vez que compartieron el mismo camino en esta copa fue en 2014, cuando River eliminó a Boca en esa misma instancia y luego se consagró campeón.





