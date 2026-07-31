Mercedes Marcó del Pont le respondió a Javier Milei y defendió su gestión al frente del Banco Central

La expresidenta del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, respondió a las acusaciones formuladas por el presidente Javier Milei durante su cadena nacional y defendió su gestión al frente de la autoridad monetaria durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Mercedes Marcó del Pont salió al cruce de Javier Milei

La exfuncionaria aseguró que se «enorgullece» de las decisiones adoptadas en ese período, especialmente del uso de reservas para cancelar deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según detalló La Nación, en declaraciones a Radio del Plata, Marcó del Pont cuestionó el discurso del mandatario y afirmó que «no sorprendieron» sus dichos. «Es inasible el discurso del Presidente, con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades y enormes inconsistencias», sostuvo.

La ex titular del BCRA rechazó las críticas sobre la emisión monetaria y recordó que una de las funciones centrales del organismo es justamente emitir la moneda nacional. Además, reivindicó el pago de más de US$9.000 millones al FMI con reservas internacionales, al considerar que esa decisión marcó el inicio del proceso de desendeudamiento impulsado por el kirchnerismo.

Según explicó, la estrategia consistió en reemplazar deuda con acreedores internacionales por un pasivo con el propio Banco Central, lo que permitió reducir el costo financiero y disminuir la dependencia de los mercados y del organismo internacional.

Las declaraciones llegaron luego de que Milei acusara a Cristina Kirchner y a Marcó del Pont de haber «robado US$10.000 millones a los argentinos» mediante el Fondo del Bicentenario y de modificar la Carta Orgánica del Banco Central para evitar responsabilidades penales por la emisión monetaria.

Marcó del Pont también cuestionó el proyecto oficial para reformar la Carta Orgánica del BCRA. A su entender, la iniciativa limita las herramientas del organismo para regular el sistema financiero y proteger a consumidores y pequeñas empresas, al reducir su capacidad para intervenir sobre tasas de interés, crédito y otros aspectos del mercado. Además, calificó como «una barbaridad» la propuesta de exigir mayorías agravadas en el Congreso para remover al presidente de la entidad.