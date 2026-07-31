Tensión en Europa: Italia suspende Schengen y cierra fronteras con España por la crisis en Ceuta

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, impulsó la suspensión del acuerdo de Schengen y el cierre de fronteras con España tras la masiva llegada de migrantes a Ceuta. (Foto: gentileza)

El mapa político europeo atraviesa horas de extrema fricción. El ministerio del Interior de Italia ordenó el cierre total de sus fronteras aéreas y marítimas con España, suspendiendo de forma temporal el régimen de libre circulación de Schengen entre ambas naciones. La decisión se tomó de urgencia tras el desembarco masivo e incesante de miles de personas en el enclave español de Ceuta, en el norte de África.

La dimensión del drama humanitario en el Mediterráneo no cesa: según despachos de las agencias internacionales AP, AFP y Euronews, hasta este mediodía se contabilizaban al menos 57 muertos en el marco de la trágica travesía de cruce fronterizo hacia suelo europeo.

Cierre de fronteras y el argumento de la seguridad nacional

El bloqueo formal fue aprobado tras una reunión de gabinete encabezada por el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, e impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni y sus viceprimeros ministros, Antonio Tajani y Matteo Salvini.

El mapa con la ubicación de Ceuta. (Gentileza: LAGACETA)

«La suspensión temporal de Schengen con España es una opción necesaria para salvaguardar la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas», afirmó el canciller Antonio Tajani a través de la red social X, advirtiendo sobre los riesgos de los flujos no controlados y la amenaza terrorista.

La sospensione temporanea di #Schengen con la Spagna è una scelta necessaria per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini e difendere le frontiere europee. Una misura prevista dai trattati e resa oggi ineludibile. La crisi dei migranti a #Ceuta ci ricorda che la gestione dei… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 31, 2026

Ante la gravedad del escenario, Francia también reaccionó. El presidente Emmanuel Macron anunció un refuerzo inmediato de los controles en la frontera terrestre entre Francia y España, al tiempo que ofreció asistencia técnica a Madrid para intentar contener la emergencia.

Duro choque entre Pedro Sánchez y el bloque europeo

La respuesta de las autoridades ibéricas fue inmediata. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, arremetió contra la administración italiana al sostener que «la solidaridad y la empatía son opcionales, pero el respeto a los tratados europeos y a los hechos no lo es». En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, convocó al embajador italiano en Madrid para exigir explicaciones.

La solidaridad y la empatía son opcionales.



El respeto a los tratados europeos y a los datos, no.

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Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex:



Por Italia: 478.600

Por los Balcanes occidentales: 340.600

Por Grecia: 259.800

Por España: 234.760

Por la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

Sin embargo, varios socios de la Unión Europea comenzaron a alinearse con la postura rígida de Italia. Países como Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, República Checa y Suecia respaldaron las restricciones. La ministra del Interior finlandesa, Mari Rantanen, fue categórica al señalar que España «fracasó por completo en proteger la frontera exterior». Mientras tanto, el comisionado europeo de Asuntos Internos, Magnus Brunner, intenta mediar en una crisis que amenaza con fracturar de forma definitiva la política migratoria del bloque.

Con información de agencias internacionales.