Mastantuono se va de Real Madrid: confirman que se irá a préstamo a otro club europeo

El volante zurdo se irá a préstamo a otra institución del Viejo Continente.

Después de haber sido titular y anotado un gol en los dos primeros amistosos preparatorios, Franco Mastantuono quedó fuera de la convocatoria de Real Madrid para la prueba de este sábado ante Fiorentina en el Wörthersee Stadion, en Klagenfurt, Austria. El Merengue tomó la decisión de dar a préstamo a Franco Mastantuono y su futuro estaría en otro club de Europa.

La decisión del Merengue anticipa la salida del argentino de la institución a sólo un año de su llegada por 45 millones de dólares.

Más allá del interés mostrado por River para repatriar al pibe de Azul, la Casa Blanca tendría definido cederlo a préstamo al fútbol europeo.

Vale destacar que la nómina tampoco cuenta con figuras de la talla de Mbappé y Vinícius, quienes disputaron la Copa del Mundo con sus selecciones, por lo que la ausencia de Mastantuono es aún más llamativa.

Los clubes interesados en Franco Mastantuono

Fiorentina, Inter de Milán y Roma son algunos de los clubes interesados en Mastantuono. Además, el periodista Fabrizio Romano confirmó que hay clubes en Francia con ganas de recibirlo, aunque no se dio a conocer el nombre del club o los clubes en cuestión.