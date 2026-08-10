Boca recibe a Recoleta por la ida de octavos de final de la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca recibe a Recoleta por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Clarín Fotografía)

Nuevamente como local en la cancha de Huracán, Boca recibe este martes a Recoleta de Paraguay por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido en el Tomás Adolfo Ducó empezará a las 19 horas. Tendrá el arbitraje del chileno Piero Maza y la transmisión de DSports.

El Xeneize tuvo un arranque irregular en este semestre pero el equipo del Vasco Arruabarrena tuvo un rendimiento auspicioso de cara al futuro. El nivel que presentó en sus mejores momentos es más destacable que los resultados.

Desde que volvió para su segundo ciclo, el DT tiene 3 triunfos, 2 derrotas y 2 empates. En el campeonato local ganó un solo partido pero pudo avanzar en Copa Argentina y también en la fase previa de la Sudamericana, contra O’Higgins por penales.

El entrenador, que hasta ahora no había repetido equipo, esta vez sí mantendría a los mismos once que vienen de empatar 1 a 1 con Vélez el sábado. El DT quedó a gusto con el desempeño del Xeneize y, por ahora, no volverá al esquema más ofensivo de los primeros partidos.

Arruabarrena venía utilizando dos volantes (generalmente Leandro Paredes y Santiago Ascacibar) para juntar arriba a Tomás Aranda, Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. En los últimos dos encuentros, incluyó a Milton Delgado y sacó a Villa, algo que se repetiría este martes.

En ataque, la única alternativa a Merentiel es Ángel Romero ya que Milton Giménez y Enner Valencia quedaron fuera de la lista de convocados. El primero no fue incluido por una cuestión futbolística y su futuro en el club es incierto. El ecuatoriano recién llegó el domingo y esperarán que tenga más rodaje antes de su debut. El otro que no entró en la nómina es Williams Alarcón.

Recoleta fue una de las sorpresas de la primera fase de la Sudamericana. El equipo paraguayo terminó primero por delante de Santos y San Lorenzo. Al Ciclón le ganó en la última fecha en el Nuevo Gasómetro y lo dejó afuera.

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk, Paul Charpentier. DT: Jorge González.

Árbitro: Piero Maza

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Hora: 19

TV: DSports