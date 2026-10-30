Aníbal Moreno volvió a entrenarse diferenciado y se complica su presencia ante Boca

Aníbal Moreno volvió a entrenarse de manera diferenciada en el Monumental y sería suplente el domingo ante Boca. (Foto: @RiverPlate)

River transita la recta final de la preparación para visitar a Boca este domingo, desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Una de las principales incógnitas pasa por Aníbal Moreno, quien volvió a entrenarse de manera diferenciada y ve cada vez más comprometidas sus posibilidades de estar desde el arranque.

El mediocampista catamarqueño no pudo trabajar con normalidad durante toda la semana, luego de retirarse a los 17 minutos del primer tiempo en el clásico frente a Racing, el domingo en el Monumental. En aquel encuentro sufrió una contractura en el gemelo derecho y volvió a sentir dolores en la zona lumbar, donde había recibido un tratamiento que lo mantuvo más de 50 días fuera de las canchas.

Aunque Leonardo Ponzio lo esperará hasta último momento, Lucas Silva es el principal candidato a ocupar su lugar. El juvenil sería el volante central y estaría acompañado en el mediocampo por Tobías Andrada y Tomás Galván.

Otra de las incógnitas está en el lateral izquierdo. Marcos Acuña ya se recuperó del traumatismo que sufrió en el empeine del pie izquierdo y está a disposición, pero Francisco Ortega también pelea por un lugar después de sus buenas actuaciones en los últimos dos encuentros.

En un primer momento se deslizó la posibilidad de que el Huevo se ubicara en la mitad de la cancha, aunque esa alternativa perdió fuerza. La decisión pasaría por elegir entre el zapalino y el ex Vélez para ocupar el sector izquierdo de la defensa.

Por otra parte, Lucas Martínez Quarta volverá a la zaga central junto a Nicolás Otamendi, luego de cumplir la fecha de suspensión. De esta manera, Ponzio buscará sostener la base del equipo para el Superclásico.