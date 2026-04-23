Atento Colapinto: la FIA anunció modificaciones en el cronograma del GP de Miami de Fórmula 1

El piloto argentino volverá a la acción con Alpine en el GP de Miami.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) que regula a la Fórmula 1 tomó una decisión clave de cara al Gran Premio de Miami. Según informó la entidad, modificaron el cronograma para facilitar la adaptación de los equipos a los recientes ajustes reglamentarios.

La medida, confirmada por la FIA implica un cambio en los horarios de la jornada inicial, que ahora contará con más tiempo de actividad en pista. Es decir, en lugar de la duración habitual (una hora), el primer ensayo pasará a tener 90 minutos.

De esta manera, la única sesión de entrenamientos libres del fin de semana, que se disputará el viernes de 13 a 14:30. La modificación está pensada para que las escuderías puedan evaluar con mayor margen las novedades técnicas que comenzarán a aplicarse en la próxima cita del calendario.

El ajuste responde a la alteración del calendario 2026. Durante abril, la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en la región obligó a reorganizar la planificación de la temporada. Ante la falta de rodaje previo, la FIA y los equipos acordaron este tiempo extra de actividad oficial.

A esto se suma que el GP de Miami se disputará con formato sprint, un esquema que reduce considerablemente el tiempo disponible para probar configuraciones del auto, ya que solo incluye una práctica antes de las sesiones competitivas. Por eso, se sumará media hora extra de rodaje.

En ese contexto, el aumento del tiempo de práctica busca que las escuderías lleguen mejor preparadas para poner a prueba las actualizaciones en un circuito urbano que rodea al Hard Rock Stadium, escenario habitual de la cita estadounidense de la categoría.

Con información de TyC Sports

Fórmula 1: cuándo es el Gran Premio de Miami y cómo será el cronograma completo

1 de mayo

Prácticas libres 1: 13 a 14.30

Clasificación Sprint: 17.30

2 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14

Clasificación: 17 a 18

3 de mayo: