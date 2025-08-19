Atento Scaloni: Messi no participó de la práctica de Inter Miami y está en duda para el cruce ante Tigres

Messi no estuvo en el entrenamiento de Inter Miami y está en duda su participación este miércoles.

El argentino Lionel Messi activó las alarmas este martes debido a su ausencia en los trabajos que realizó el resto del plantel de Inter Miami de cara al duelo del miércoles contra Tigres, por los cuartos de final de la Leagues Cup.

El 10 se entrenó de manera diferenciada luego de su participación en el triunfo por 3-1 frente a Los Angeles Galaxy, en el que arrancó como suplente y disputó 45 minutos que incluyeron un gol y una genial asistencia de taco.

El director técnico de las Garzas, Javier Mascherano, se refirió a la situación del capitán y aseguró que «no está descartado» para el trascendental cruce contra los mexicanos.

«La misma situación que comenté el otro día después del partido, se sintió incómodo ese día y lo vamos a ir viendo durante hoy y mañana. No está descartado, tendrá que ver mucho con las sensaciones que él tenga», profundizó el Jefecito sobre la Pulga.

🗣️Previo a los cuartos de final de la @LeaguesCup , Javier Mascherano habló sobre la ausencia de Messi durante el entrenamiento de @InterMiamiCF , dejando en duda su participación⚽️🤔#Messi | #InterMiamiCF | #MLS | #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/mpwjD5l8Z3 — AS USA Latino (@US_diarioas) August 19, 2025

Vale recordar que el capitán argentino fue incluido este lunes por Lionel Scaloni en la nómina de jugadores para los partidos de Eliminatorias de la Selección Argentina contra Venezuela y Ecuador.