Enzo Fernández, nominado a un importante premio en la Premier League

Enzo Fernández completó un increíble mes de enero y podría ser premiado por la Premier League. En total, el mediocampista argentino marcó tres goles y repartió una asistencia en los cinco partidos que disputó Chelsea durante el mes.

El primer tanto llegó en el primer encuentro del año, ni más ni menos que ante Manchester City, en el empate 1 a 1. El segundo fue en la victoria frente a Crystal Palace, desde el punto penal, mientras que el último se dio de manera agónica ante West Ham, con un gol en tiempo adicional que culminó la remontada de los Blues.

El volante de 25 años dijo presente en todos los partidos de Chelsea en enero por Premier League, acumulando un saldo de cuatro victorias y un empate. Además, fuera de la liga inglesa, también convirtió desde los doce pasos ante Napoli en la última jornada de la Champions League, y frente a Charlton por la FA Cup.

El argentino jamás ganó este premio desde su llegada a Chelsea en enero de 2023 y competirá por el galardón con Patrick Dorgu (Manchester United), Igor Thiago (Brentford), Florian Wirtz (Liverpool), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Junior Kroupi (Bournemouth), Crysencio Summerville (West Ham United) y Harry Wilson (Fulham).

Durante el mes, Enzo también fue capitán en reiteradas ocasiones, debido a la ausencia de Reece James en varios encuentros. Tras la salida de Enzo Maresca y la llegada del nuevo entrenador, Liam Rosenior, el ex River se consolidó aún más como emblema del equipo, un rendimiento que podría ser reconocido por la Premier League.

Los resultados de las votaciones se conocerán la próxima semana, y los hinchas pueden participar de la elección acá.