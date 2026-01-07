Fútbol amateur: Tiro FC proyectó a Roca como sede del próximo torneo Nacional

El predio de La Masía, en Fernández Oro, sera el escenario para el encuentro nacional de veteranos.

En reunión de Comisión Directiva, la Federación Argentina de Futbol para Veteranos (FAFUV) resolvió -junto a sus asociaciones afiliadas- que Tiro Fútbol Club tendrá el compromiso de poner en cancha los campeonatos para las cuatro divisiones menores (Seniors, Súper, Maxi y Master) en octubre de 2026, y a la vez, se trabaja para que en agosto debute la división Pre-senior (31 años), en Roca.

Cabe destacar que durante los primeros días de diciembre pasado un grupo de directivos de la FAFUV mantuvo contactos con parte de la comisión directiva de la entidad roquense visitando, -ambos grupos-, la Dirección de Deportes de Roca y, también, fueron acompañados por autoridades de Deporte del Gobierno Provincial en el predio La Masía de Fernández Oro, lugar donde se concentrará gran parte del certamen de este año (12 canchas de césped natural).

En la oportunidad, arribaron a la región para asistir al mencionado encuentro la vicepresidenta Hilda Millar, el Tesorero Raúl Martínez, el Director Deportivo Luis Padrones, Rodo Gigena, área de prensa y el coordinador de predios Daniel Schneider.

Por Tiro FC estuvieron presentes: Marcelo Corvalán (Secretario General); Gustavo Rigone (Tesorero), Luis Mansilla (Revisor de Cuentas) y Gustavo Rodríguez (Vocal).

También se resolvió, en la reunión y votación de fin de año, en Santa Rosa, La Pampa, que la ciudad de Necochea sea anfitriona de las cuatro divisiones mayores, en noviembre de 2026.

Estos tipos de mega eventos deportivos se convirtieron en los torneos más federal del país en la disciplina fútbol amateur, movilizando cada año, aproximadamente, a 4.500 deportistas entre las ocho categorías -muchos de ellos con sus familias o amigos-, lo que significa un importante impacto económico en cada ciudad anfitriona.

En esta oportunidad en la que se activan las economías en los rubros alojamiento, gastronomía, actividades turísticas, entre otras.

Tiro FC ya comenzó los trabajos de planificación para encarar los aspectos organizativos del multitudinario certamen que convertirá al Alto Valle de Río Negro en el epicentro deportivo de unos de los torneos de fútbol amateur más convocantes del país.