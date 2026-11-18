La derrota hoy en Turín (Italia) complicó el camino del argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers en las ATP Finals, el certamen que reúne a las mejores parejas de dobles de la temporada 2026 del circuito profesional de tenis.

La dupla hispano-argentina, 3° preclasificada del torneo, no pudo repetir la buena faena del debut y cayó hoy ante el dúo alemán que conforman Kevin Krawietz y Tim Puetz, por 7-6 (4), 1-6 y 5-10, en el segundo encuentro correspondiente al Grupo Mark Woodforde, traspié que complicó las chances de clasificación a semifinales.

Tras un exitoso estreno frente a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, ya eliminados del certamen, el argentino y el español no pudieron mantener el mismo nivel, a pesar de haber iniciado el encuentro ganando el primer parcial.

Un break a favor tempranero les permitió a Zeballos y Granollers tomar las riendas del juego y el marcador, pero la dupla alemana se recuperó en el noveno juego y emparejó el tanteador, llevando la definición de la manga al tiebreak. Allí, el argentino y el español sacaron chapa y lo cerraron con tranquilidad.

A partir de allí, la pareja europea elevó su nivel y aprovechó cada circunstancia ofrecida por Cebolla y el ibérico, que comenzaron a fallar golpes y perder el eje táctico del partido. Tras perder el segundo por un contundente 6-1, el partido se definió en el Súpertiebreak a 10 puntos.

En ese escenario, aunque el dúo hispano-argentino luchó en el comienzo, finalmente los alemanes no tuvieron piedad y sellaron la victoria por 10 a 5.

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Con estos resultados, el Grupo Mark Woodforde quedó completamente abierto de cara a la decisiva fecha. Ya con los teutones clasificados, el próximo desafío para el zurdo marplatense y su compañero catalán será medirse ante la experimentada pareja conformada por el británico Neal Skupski y el estadounidense Christian Harrison.

La ecuación es simple: el ganador se asegurará su lugar en la siguiente ronda del torneo, mientras que el perdedor quedará marginado.

Granollers sabe lo que es ganar las Finales ATP, cuando lo hizo en 2012 junto a su pareja de entonces, Marc López; Zeballos, por su parte, podría convertirse en el primer argentino en alzarse con el título en la modalidad de dobles. La pareja formada por el español y el argentino disputa el Masters por séptimo año consecutivo (alcanzó la final en 2023).