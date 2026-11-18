Una mujer de 60 años con un cuadro cardiológico grave fue trasladada en helicóptero desde Aluminé hasta Neuquén capital. El operativo, realizado este martes, permitió utilizar por primera vez el nuevo espacio para aterrizajes sanitarios acondicionado en el predio de la ex U9.

Según informaron desde el Gobierno provincial, la paciente llegó en buenas condiciones y fue derivada a un centro de salud de la capital. El traslado aéreo se realizó con asistencia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Cómo es el nuevo punto de descenso de helicópteros en Neuquén

El helicóptero aterrizó en el predio de la ex Unidad de Detención 9, donde se acondicionó un espacio para recibir aeronaves que participan en operativos de emergencia. Su ubicación posibilita conectar rápidamente con los principales centros de atención médica de Neuquén capital.

El lugar está preparado para recibir derivaciones aéreas desde distintas localidades del interior provincial. Los trabajos realizados hasta el momento incluyeron movimientos de suelo, compactación del terreno y acondicionamiento de las instalaciones con el fin de realizar maniobras seguras.

Luciana Ortíz Luna destacó el acompañamiento del ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, y de Alberto Carrasco y su equipo para concretar las tareas.

La iniciativa se lleva adelante en conjunto con la Dirección Provincial de Aeronáutica y la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a cargo de Luciana Ortiz Luna. La funcionaria había destacado días atrás la importancia de contar con un espacio de estas características «en el corazón de Neuquén».

El gobierno comunicó que los trabajos cuentan con la colaboración solidaria de personas y equipos que aportaron recursos y mano de obra para acondicionar el terreno sin generar costos para el Estado provincial.

La situación de la mujer que trasladaron desde Aluminé en helicóptero

La paciente, de 60 años, había recibido atención médica inicial en Aluminé. Debido a la gravedad de su cuadro cardiológico, los profesionales solicitaron una derivación urgente hacia Neuquén capital.

Para el operativo se utilizó uno de los helicópteros contratados por la Provincia, que tienen base operativa en San Martín de los Andes y están destinados a intervenir en incendios forestales, vuelos sanitarios y otras emergencias.

La aeronave llegó hasta Aluminé y embarcó a la mujer con asistencia de personal del SIEN de esa localidad, que la acompañó durante el vuelo.

Una vez en Neuquén, el helicóptero aterrizó en la ex U9 y la paciente fue trasladada a una clínica. Según el reporte oficial, arribó en buenas condiciones y el operativo se completó en un tiempo considerado óptimo para la intervención.