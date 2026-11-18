«Antes de Navidad contaremos con todo el tránsito circulando por arriba de la Mosconi, desde Gatica hacia el ingreso de Neuquén por el puente, hasta llegar al viaducto», dijo el subsecretario de Infraestructura de la municipalidad, Alejandro Nicola.

El funcionario se extendió por más de dos horas en la comisión de Hacienda del Deliberante, donde las concejales preguntaron sobre detalles del presupuesto 2027. Primero dio un pantallazo de todas las obras realizadas y los tiempos de entrega de las que están en obra. «Les di un detalle de las obras que aprobaron y las más importantes de las que están en ejecución», explicó Nicola.

La comisión de Hacienda consultó sobre las presentaciones del Ejecutivo Municipal (foto Emiliano Ortiz)

Entre otras definiciones para el 2027, aseguró que está en licitación el puente sobre la ruta 7 que unirá Copol con la avenida Soldi, el nuevo centro de Convenciones, al lado del Museo Nacional de Bellas Artes, la pasarela que unirá la península de Hiroki con la Isla de los Pájaros y un nuevo jardín maternal para el personal municipal sobre calle 1 de Enero, al lado del municipio de Godoy y Novela.

Detalló algunas vinculaciones importantes entre la calle Crouzeilles y la autovía norte y sostuvo que está en proceso la ampliación de la bajada de Maida, también zona de la autovía norte. Profundizó sobre la pavimentación de arterias que vincularán calles como Anaya y Saavedra, o la pavimentación de Bejarano y Solalique para llegar por asfalto hacia el río Limay.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata presentó el plan de loteos 2027 en la comisión de Hacienda (foto Emiliano Ortiz)

La ampliación de la Mosconi hasta el Aeropuerto de la ciudad

Entre los proyectos 2027 destacó la continuidad de la ampliación de carriles de la Mosconi, desde Gatica hasta el Aeropuerto con la misma impronta de las vías en ejecución desde el ingreso este a la ciudad por los puentes carreteros sobre el río Neuquén.

«En esa zona cambia el ancho de la línea municipal, así es que no habrá colectoras a ambos lados como el sector que está en obra ahora», adelantó Nicola.

Agregó luego que enviará en breve al Concejo un expediente con la apertura de la calle entre Obrero Argentino y Alderete (por debajo de la vía elevada), además de otra vía que será la continuidad de Uruguay que cruzará hacia Provincias Unidas o el ingreso por Primeros Pobladores.

Otro expediente que adelantó que tendrán a consideración para la votación en las sesiones que quedan, será el de la ampliación del Parque Industrial Capital y de la zona de reserva del Parque Solar, que quedó al lado de la zona de ampliación. Aclaró que el Parque Solar de 10 megas quedará dentro del Parque Capital y la reserva para la ampliación será el sector que se planificó cambiar de lugar.

Los lotes con servicios y el transporte

En el final de la jornada, expusieron el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán y el titular del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata. con los detalles para 2027 previstos para el servicio público y las plazas en la ciudad; además del mega plan de lotes con servicio en la denominada cuenca intermedia.

Habrá servicios diferenciados en verano para llegar con mayor fluidez a las zonas balnearias de la ciudad, adelantó el secretario de Movilidad, Santiago Morán. (foto Emiliano Ortiz)

El área de Morán tendrá un presupuesto para el año entrante de 236.134 millones de pesos (unos 150.000 dólares) que destinará a plazas en zonas de la ciudad donde hay solo bulevares arbolados. Destacó que este año se ejecutaron 34 plazas nuevas en 9 barrios de la ciudad. «La empresa pone los juegos, pero siempre va a acompañado con obras de iluminación, semáforos, veredas», aclaró Morán.

El funcionario habló de las 330 cruces en la ciudad con semáforos inteligentes y del uso de la IA para mejorar el flujo del tránsito en calles como Leloir y Mosconi, entre Gatica y Futaleufú.