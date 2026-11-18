La Legislatura de Neuquén aprobó en general el Presupuesto 2027 durante la sesión ordinaria de este miércoles. Foto: Emiliano Ortiz.

Se aprobó en general el Presupuesto provincial 2027 que fue tratado durante la sesión ordinaria de hoy en la Legislatura de Neuquén.

El proyecto impulsado por el gobierno de Rolando Figueroa obtuvo 25 votos afirmativos y 2 negativos. La propuesta contempla recursos por 11,4 billones de pesos (USD 7.311.207.600) y una inversión de 1,8 billones (USD 1.154 millones) destinada a infraestructura en distintas localidades.

El presupuesto visualiza un resultado financiero superavitario y concentra buena parte de sus inversiones en obras viales, energéticas y servicios esenciales. Durante el debate, los legisladores que acompañaron la iniciativa destacaron el equilibrio de las cuentas públicas y la distribución de recursos para el desarrollo del interior provincial.

El diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN), miembro informante del proyecto, explicó que cerca del 27% de los fondos para obra pública se destinará a rutas y caminos, mientras que otro 20% estará orientado a infraestructura energética. Ambos rubros representan casi la mitad de la inversión prevista.

«Tenemos un 47% de infraestructura que está directamente relacionada con el desarrollo de las localidades del interior», sostuvo Bermúdez. Según explicó, estas inversiones permitirán mejorar el transporte de personas y mercaderías, además de ampliar la capacidad de distribución eléctrica.

El legislador también destacó los incrementos presupuestarios previstos para Educación y Salud, del 55% y 52%, respectivamente, en comparación con el ejercicio anterior. En el caso educativo, señaló que la inversión proyectada equivale a unos 15 millones de pesos anuales por alumno.

El ministro de Economía de Neuquén, Guillermo Koenig, estuvo presente durante el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Legislatura. Foto: Emiliano Ortiz.

Equilibrio fiscal y financiamiento de obras

Otro de los ejes del debate fue la situación financiera de la provincia. Bermúdez señaló que el proyecto contempla un superávit de aproximadamente 234.000 millones de pesos y defendió la política de financiamiento destinada a infraestructura.

«Al haber cortado el déficit no se genera más deuda en la provincia del Neuquén», afirmó. También explicó que la administración provincial continúa cancelando compromisos anteriores y recurre a organismos internacionales de crédito para financiar nuevas obras.

Desde el bloque Comunidad, Ernesto Novoa respaldó el proyecto y destacó el volumen de recursos destinados a infraestructura. El legislador sostuvo que la provincia cuenta con condiciones financieras que permiten sostener las inversiones y mejorar su capacidad de acceso al crédito.

«Primero había que ordenar para distribuir», recordó Novoa, al referirse a uno de los objetivos planteados por la gestión provincial. También puso en valor las obras impulsadas en distintas localidades y la participación de las empresas petroleras en proyectos de infraestructura.

El respaldo del gobernador

Tras la votación, Rolando Figueroa celebró la aprobación en general a través de sus redes sociales. El mandatario destacó el equilibrio fiscal y las inversiones previstas en rutas, energía, educación y salud.

El proyecto había recibido despacho favorable el martes en la comisión de Hacienda y Presupuesto, con nueve votos positivos y uno negativo. Con el respaldo obtenido en el recinto, superó la instancia de aprobación en general y continuó su tratamiento legislativo.

La propuesta establece las previsiones de ingresos y gastos con las que el Ejecutivo provincial busca sostener su programa de obras y servicios durante 2027, con especial atención a la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de Neuquén.