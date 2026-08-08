Detuvieron al esposo de la docente que murió tras incendiarse su auto: investigan un homicidio

Gerardo Luis Gasparutti fue detenido e imputado por el homicidio calificado por el vínculo de su esposa, María Lucila Pagani, quien murió el 17 de junio pasado tras sufrir graves quemaduras durante el incendio del auto en el que ambos viajaban.

Investigan el incendio que terminó con la vida de una docente

La Nación detalló que el hecho ocurrió el 14 de junio, cerca de las 21, cuando la pareja se dirigía a cenar por el aniversario del día en que se habían conocido. El Renault Sandero en el que circulaban se incendió en la Ruta E-53, a la altura del kilómetro 8, en una zona rural de Villa Allende, Córdoba.

Gasparutti, de 43 años, resultó prácticamente ileso, mientras que Pagani sufrió importantes quemaduras y fue trasladada al Instituto del Quemado, donde permaneció internada en estado crítico hasta su fallecimiento tres días después.

En un primer momento, el hombre sostuvo que el fuego se había iniciado por la explosión del teléfono celular de su esposa, que estaba conectado al cargador mientras ella hablaba. Sin embargo, los bomberos descartaron esa hipótesis desde el comienzo. Los peritajes posteriores tampoco hallaron el teléfono, cables ni ninguna fuente de carga dentro del vehículo.

En cambio, los investigadores detectaron indicios compatibles con el uso de algún tipo de combustible. A partir de esas evidencias, la fiscal Liliana Copello ordenó la detención e imputación de Gasparutti.

Ambos eran docentes e investigadores. Pagani trabajaba en la Universidad Nacional de Córdoba, mientras que Gasparutti era director de las carreras de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Siglo 21. La pareja tenía un hijo y había elegido radicarse en Córdoba por motivos laborales.