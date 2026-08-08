Milei prepara su segundo mandato bajo una amenaza inesperada: la competencia dentro de su propio espacio

A varios meses de las definiciones electorales, el escenario político argentino comienza a ordenarse de cara a 2027 y en el Gobierno ya analizan los posibles escenarios para garantizarle a Javier Milei un segundo mandato. En la Casa Rosada reconocen que la tarea podría ser más compleja de lo previsto ante la aparición de nuevas candidaturas y eventuales fugas dentro del electorado de derecha.

Milei y Villarruel, una ruptura cada vez más profunda

Según detalló Infobae, uno de los principales focos de atención es la relación con Victoria Villarruel. La vicepresidenta volvió a cuestionar públicamente a Milei y generó una respuesta coordinada de importantes funcionarios oficialistas, entre ellos Diego Santilli, Pablo Quirno y Patricia Bullrich, quienes coincidieron en reclamarle que dé un paso al costado.

Aunque en el Gobierno relativizan el impacto electoral de la disputa, admiten que una eventual candidatura de Villarruel podría ser “potencialmente riesgosa” porque podría captar parte del voto conservador que en 2023 acompañó a Milei. La vicepresidenta, mientras tanto, sostiene que sus acciones responden a la defensa de las instituciones y niega cualquier intención de desestabilizar al Gobierno.

La preocupación oficial también alcanza al PRO, luego de que sectores del partido respaldaran una posible candidatura del economista Hernán Lacunza. Mientras algunos dirigentes consideran que tiene derecho a competir, otros cuestionan su falta de militancia y estructura territorial. En el Gobierno interpretan su eventual postulación como una herramienta de negociación del PRO, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, Milei ya definió quién será su próximo compañero de fórmula, aunque todavía no reveló el nombre. Martín Menem y Patricia Bullrich aparecen entre los posibles candidatos.

Del otro lado, el peronismo continúa atravesado por divisiones. Máximo Kirchner busca ampliar su perfil nacional mientras distintos sectores reclaman resolver la interna con Axel Kicillof. Así, mientras Milei apunta a consolidar el espacio de derecha, la aparición de alternativas podría fragmentar ese electorado y convertir la elección de 2027 en una disputa más abierta de lo que hoy proyecta el oficialismo.

Con información de Infobae