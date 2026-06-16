Austria y Jordania cierran la primera fecha en el grupo de Argentina: formaciones, hora y TV
En la madrugada del miércoles, los europeos y asiáticos se medirán en Santa Clara para concluir la jornada inaugural en la zona de la albiceleste. Mirá acá los detalles y alineaciones del partido.
En la madrugada del miércoles, Austria y Jordania cerrarán la primera fecha del grupo J en Santa Clara, Estados Unidos. El duelo entre los europeos y asiáticos comenzará a las 01:00 (horario Argentina)
Austria se clasificó de manera directa a la Copa del Mundo y volverán a disputar una cita mundialista luego de 28 años. Será su octava participación y su mejor resultado fue el tercer puesto en Suiza 1954. Sus máximas figuras son Konrad Laimer (Bayern Munich), David Alaba (Real Madrid) y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).
Por otro lado, Jordania hará su debut en tierras norteamericanas luego de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. A pesar de no tener futbolistas en los principales clubes de Europa, se destacan Mousa Al-Tamari y Odeh Fakhoury.
La segunda fecha del grupo se disputará el 22 de junio. En Dallas, la Selección Argentina se verá las caras ante Austria (14:00) y Argelia se medirá ante Jordania también en Santa Clara (00:00 del 23 de junio).
Formaciones, hora y TV
Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.
Jordania: Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi y Mohammad Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami.
Hora: 01:00.
TV: TyC Sports y DSports.
Árbitro: Dahane Beida (Mauritania)
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