Austria y Jordania cierran la primera fecha en el grupo de Argentina: formaciones, hora y TV

En la madrugada del miércoles, Austria y Jordania cerrarán la primera fecha del grupo J en Santa Clara, Estados Unidos. El duelo entre los europeos y asiáticos comenzará a las 01:00 (horario Argentina)

Austria se clasificó de manera directa a la Copa del Mundo y volverán a disputar una cita mundialista luego de 28 años. Será su octava participación y su mejor resultado fue el tercer puesto en Suiza 1954. Sus máximas figuras son Konrad Laimer (Bayern Munich), David Alaba (Real Madrid) y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).

Austria vuelve a jugar un Mundial tras seis ediciones.

Por otro lado, Jordania hará su debut en tierras norteamericanas luego de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. A pesar de no tener futbolistas en los principales clubes de Europa, se destacan Mousa Al-Tamari y Odeh Fakhoury.

Jordania es uno de los cuatro debutantes en esta Copa del Mundo.

La segunda fecha del grupo se disputará el 22 de junio. En Dallas, la Selección Argentina se verá las caras ante Austria (14:00) y Argelia se medirá ante Jordania también en Santa Clara (00:00 del 23 de junio).

Formaciones, hora y TV

Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Jordania: Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi y Mohammad Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami.

Hora: 01:00.

TV: TyC Sports y DSports.

Árbitro: Dahane Beida (Mauritania)