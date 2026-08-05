Tras el temporal de nieve, la canadiense Sable Resources comenzó la perforación en el proyecto Zorro en San Juan

El proyecto Zorro fue adquirido por la firma en enero de 2026. Foto: Gentileza.

La canadiense Sable Resources comenzó con el programa de perforación en el proyecto Zorro, ubicado en San Juan. Se trata de una etapa necesaria para la evaluación del potencial del distrito.

Desde la compañía minera se informó que los ejercicios se retrasaron temporalmente tras un inusual evento meteorológico invernal que afectó a la región, trayendo una nevada significativa y limitando el acceso al área del proyecto.

Sin embargo, las actividades de campo reanudaron una vez que mejoraron las condiciones de acceso, y la perforación ha comenzado de forma segura. No se espera que el retraso tenga un impacto material en el programa previsto.

El programa busca evaluar los sectores Zorro Copper, Zorro North y una reciente anomalía de conductividad-cargabilidad (IP). Asimismo, se realizará una evaluación de las futuras perforaciones en los objetivos Zorro Breccia y Zorro Gold a medida que avance la exploración.

Dependiendo de los resultados de esta perforación inicial y del avance en la generación de objetivos, se podría ampliar el programa de perforación a futuro.

La firma también indicó que cuenta con más de 13,5 millones de dólares canadienses entre efectivo y cuentas por cobrar, lo que proporciona flexibilidad financiera para completar el programa actual de perforación y continuar avanzando en su cartera de exploración sin necesidad de financiamiento inmediato.

Sable Resources opera los proyectos Zorro, El Fierro, Don Julio y Cerro Negro. Fuente: Gentileza.

Qué abarca el proyecto Zorro y cuales son los demás activos de la firma en Argentina

El proyecto sanjuanino fue adquirido por Sable Resources en enero de este año, tras la firma de un acuerdo vinculante para adquirir el 100% de la propiedad «La Esquina». Posteriormente, fue unificada con sus concesiones adyacentes, dando origen al proyecto Zorro.

El área tiene una extensión de 5.236 hectáreas, y alberga manifestaciones minerales históricas y labores antiguas asociadas a una anomalía magnética de 7 por 4 kilómetros, interpretada como un stock de diorita que intruye rocas sedimentarias carboníferas y granitos del Pérmico-Triásico.

Todos los activos de la compañía en Argentina se sitúan en San Juan: además de Zorro, también opera los proyectos El Fierro, Don Julio y Cerro Negro. Sumados entre sí, abarcan un programa con una escala regional de 141.000 hectáreas.