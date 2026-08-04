Boca va por un triunfo ante Estudiantes, en cancha de Huracán: formaciones, hora y TV

Boca y Estudiantes se ponen al día con el duelo pendiente de la segunda fecha del Clausura.

Boca y Estudiantes jugarán este miércoles a partir de las 19 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha del torneo Clausura. El encuentro tendrá el control de Nazareno Arasa y contará con la transmisión de la señal TNT Sports Premium. El Xeneize buscará poner fin a una racha de tres encuentros sin ganar que comenzó con la goleada que le propinó Deportivo Riestra.

El fin de semana comenzó una seguidilla de siete partidos con un empate ante Newell’s en Rosario que dejó sensaciones encontradas. La postergación de la segunda fecha para disputar el duelo de playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana le cargó el calendario y por eso Rodolfo Arruabarrena piensa en algunas modificaciones ante el Pincha.

En su segundo ciclo al frente del Xeneize, el Vasco aún no pudo sumar de a tres en el Clausura tras el empate ante Newell’s. Para el encuentro con el León, el cuadro de la Ribera se mudará a Parque Patricios para jugar en cancha de Huracán, debido al mal estado del césped que mostró La Bombonera en la ida contra O’Higgins.

El once que Arruabarrena alinearía tiene, al menos, dos variantes, que responden al funcionamiento. En principio, con Leonel Flores afianzado como el jugador más desequilibrante del plantel en este inicio, hay una posibilidad concreta de que Sebastián Villa le deje su lugar a Milton Delgado, para tener un mediocampo más poblado y con más juego.

De esta manera, el tridente de ataque sería con Flores de un lado, Tomás Aranda del otro y por el medio la otra duda: Milton Giménez o Miguel Merentiel.

El uruguayo viene demostrando un bajo nivel y se presenta como la única alternativa en ataque. Por eso, el entrenador podría darle descanso para no arriesgarlo y, al mismo tiempo, permitir que el exBanfield pueda ganar confianza.

Del otro lado, el conjunto platense viene de golear a Defensa y Justicia y quiere seguir en ese camino. Tras abrir el semestre con una caída ante Independiente en Avellaneda, Estudiantes supo levantarse y se lució frente al Halcón de Varela con un 3-0 en UNO.

En busca de seguir por la misma senda, el elenco dirigido por Alexander Medina irá por otra victoria con casi nula rotación a sabiendas de que el fin de semana visita a Deportivo Riestra en la previa del duelo de octavos de la Copa Libertadores ante Universidad Católica.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Milton Giménez.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios o Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves o Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 19:00

TV: TNT Sports Premium

Estadio: Tomás A. Ducó