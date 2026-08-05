«Alojamiento gratis en el paraíso»: así es el pueblo que busca voluntarios para cuidar ponis y burros

Una oportunidad inédita combina viajes, paisajes de postal y amor por la naturaleza. El santuario de animales Kind Farm, ubicado en la paradisíaca Isla Sur de Nueva Zelanda, lanzó una búsqueda internacional de voluntarias y voluntarios dispuestos a colaborar con el cuidado de caballos, ponis y burros rescatados a cambio de alojamiento completamente gratuito en sus instalaciones.

El proyecto se encuentra en el Cardrona Valley (región de Otago), un enclave estratégico rodeado de montañas y parques naturales que se ubica a solo 15 minutos de Wanaka y a 40 minutos de Queenstown, dos de los epicentros turísticos y de deportes de nieve más importantes del país oceánico.

Qué ofrece el voluntariado: beneficios y entorno

Quienes resulten seleccionados no solo vivirán en el predio sin pagar hospedaje, sino que tendrán la posibilidad de utilizar sus días libres para recorrer senderos, centros de esquí y lagos glaciares.

El paquete de beneficios incluye:

Hospedaje 100% gratuito: estancia sin costo dentro de la propiedad durante todo el periodo del voluntariado.

estancia sin costo dentro de la propiedad durante todo el periodo del voluntariado. Capacitación técnica: formación previa para aprender el manejo y la atención de las distintas especies.

formación previa para aprender el manejo y la atención de las distintas especies. Contacto directo con la fauna: convivencia cotidiana con caballos, ponis, burros, ovejas, cabras, vacas, cerdos y aves rescatadas.

convivencia cotidiana con caballos, ponis, burros, ovejas, cabras, vacas, cerdos y aves rescatadas. Ubicación privilegiada: acceso inmediato a circuitos de trekking, esquí y reservas naturales.

Las tareas diarias: qué hay que hacer en la granja

Desde la organización precisaron que no se exige experiencia previa en el manejo de animales, aunque sí se ponderará la responsabilidad, el compromiso y el interés genuino por el bienestar animal.

El cronograma de actividades contempla:

Cuidado animal: cepillado, alimentación, paseos de ejercitación y atención básica de ponis, burros y caballos.

cepillado, alimentación, paseos de ejercitación y atención básica de ponis, burros y caballos. Mantenimiento del predio: limpieza de corrales, establos y potreros.

limpieza de corrales, establos y potreros. Sustentabilidad: tareas de conservación, colaboración en el vivero del santuario y plantación de árboles.

tareas de conservación, colaboración en el vivero del santuario y plantación de árboles. Áreas comunes: mantenimiento general de los espacios compartidos.

Kind Farm funciona como un refugio de rehabilitación para animales de granja que sufrieron abandono, maltrato o pérdida de su hábitat. El proyecto busca garantizarles un entorno seguro y promover un modelo de vida sustentable.

Las personas interesadas en aplicar deben completar el formulario de solicitud disponible en el sitio web oficial de Kind Farm (kindfarm.org). Allí se detallan los requisitos de visado, los períodos de permanencia disponibles y el reglamento interno del predio.