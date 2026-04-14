Barcelona va por la hazaña ante Atlético de Madrid en los cuartos de final de Champions: hora, TV y formaciones

Este martes se juega la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League y se definirán los primeros dos semifinalistas del certamen más prestigioso del mundo.

El Atlético Madrid dio el batacazo en Cataluña y se trajo una importante victoria por 2-0, con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez y otro de Sorloth. El Colchonero tratará de mantener la ventaja en su casa, pero los Cules buscarán remontar una serie complicada para seguir en busca de la ansiada orejona, que no consiguen desde 2015.

El tiro libre de Julián que se incrustó en el ángulo de García.

Además, el equipo de Hansi Flick quiere cortar un flojo registro del blaugrana: se cruzaron dos veces en cuartos de final en esta competención y en ambas avanzó el Atlético de Madrid. (2014 y 2016).

El Barca tendrá duras bajas para la vuelta: no podrá contar con Pau Cubarsí (expulsado en la ida) ni con Raphinha, que tuvo una lesión en el muslo y ni siquiera jugó en el Camp Nou. El que avance se verá las caras contra el ganador de Arsenal – Sporting Lisboa.

Posibles formaciones:

Atlético Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Hora: 16:00

TV: ESPN

Liverpool y PSG se enfrentan en Inglaterra

En Anfield, el Liverpool de Alexis Mac Allister tendrá que tener un partido perfecto para meterse entre los cuatro mejores. Hace una semana, el PSG, actual campeón del torneo, ganó cómodo por 2-0 en París con goles de Kvaratskhelia y Doue.

Los otros dos semifinalistas se definirán este miércoles, cuando se enfrenten Bayern Munich – Real Madrid (ida 2-1) y Arsenal – Sporting Lisboa (1-0).

El argentino fue titular en la dura caída en el Parque de los Príncipes.

Posibles formaciones:

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Virgil Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. DT: Arne Slot.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Hora: 16:00

TV: Fox Sports