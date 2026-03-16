Liga Nacional de patín carrera: la rompió Gader, Alta Barda ganó la general y hubo 25 podios neuquinos

Así le gano Gader a Kuwada, en la prueba de las tres vueltas al circuito. Benja fue la figura de Alta Barda y de la Liga. (Gentileza)

La Liga Nacional de patín carrera pasó por la Ciudad Deportiva de Neuquén y dejó un saldo muy positivo para los locales. Alta Barda se quedó con la clasificación general y tuvo en Benjamín Gader a su figura descollante. El integrante de la Selección Argentina tuvo tres jornadas de brillos, con victorias en el arranque y el cierre de la competencia, que reunió a los 28 mejores equipos del país.

A pesar de la lluvia, los mayores cumplieron con sus últimos compromisos y ahí Gader cerró el círculo perfecto, con una victoria sobre la raya, ante otro mundialista, Ken Kuwada, en la prueba de las tres vueltas al circuito. Así completó una Liga perfecta, porque en la jornada de apertura había ganado los 15.000 metros por eliminación. En esa carrera, le sacó tres vueltas a su escolta.

Gader, como siempre, tuvo a los rendidores socios del club Albiverde, que también subieron al podio, como Lucía Monje, Josefina y Francisco Reyes Petrelli, Carlos Toro Espejo, Benjamín Caffaro y su hermano Mateo, que se destacó en cuarta. Otro de los estelares del torneo fue Juan Cruz Roldán, de Leones del Sur, equipo que ratificó su crecimiento. Los otros equipos de Neuquén que aportaron podio fueron San Lorenzo y la Escuela Municipal de Plottier.

Puntos para Alta Barda, medallero para Cermún

Ata Barda totalizó 5.695 puntos y en una ajustada definición dejó en el camino a Cermún, que alcanzó los 5.421 unidades. Sin embargo, los de José C. Paz se quedaron con el medallero, con un total de 28 (8 oros, 10 platas y 10 bronces). El Albiverde llegó hasta 25, con 8, 8 y 9. Tercero terminó Malvinas de Rosario (16, 6 oros), cuarto Villa Uquiza de Rosario (16, 6) y Once Unidos (14, 4).

En máster e intermedia, el podio fue todo regional, con Alta Barda cómodo en lo más alto con 1.714 puntos, y muy buenas producciones de la Escuela Municipal de Plottier (759), y San Lorenzo (604). Concordia entró cuarto con 474 y Leones del Sur completó el top 5 con 434.

Cermún de José C. Paz se quedó con el medallero, por las 10 de plata. (Oscar Livera)

Los 25 podios neuquinos

Primera (fondo): Benjamín Gader (Alta Barda), primero; Lucía Monje (Alta Barda), segunda; Josefina Reyes Petrelli (Alta Barda), tercera

Primera (velocidad): Lucía Monje (Alta Barda), segunda; Benjamín Gader (Alta Barda), segundo; Francisco Reyes Petrelli (Alta Barda), tercero

Lucía Monje, letal bajo la lluvia. Otra vez hizo un gran aporte para Alta Barda. (Gentileza)

Juveniles (fondo): Juan Cruz Roldán (Leones del Sur), segundo; Carlos Toro Espejo (Alta Barda), tercero

Juveniles (velocidad): Juan Cruz Roldán (Leones del Sur), primero

Cuarta: Benjamín Caffaro (Alta Barda), segundo; Leia Carrasco (Leones del Sur), tercera

Quinta: Mateo Gader (Alta Barda), primero; Giovanni Villegas (Leones del Sur), tercero

Sexta: Eva Quiroga (San Lorenzo), segunda

Promocional: Olivia Saldías (San Lorenzo), primera; Sebastián Buñanek (Alta Barda), tercero

Máster + 35: Lucas Payllalef (Alta Barda), primero; Maximiliano Del Castillo (Leones del Sur), segundo; Florentino Guerrero (San Lorenzo), tercero

Mayores intermedia: Karen Citón (Alta Barda), primera; Dariana Salas (Alta Barda), segunda

Máster +35: Marina Baca Cau (Alta Barda), primera; Claudia Jara Arcos (Alta Barda), tercera

Juveniles intermedia: Malvina Yokubka (Escuela Municipal de Plottier, tercera; Axel Arévalo (Escuela Municipal de Plottier), tercero