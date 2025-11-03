SUSCRIBITE
Bariloche se prepara para recibir a más de 1.500 jóvenes en la final de los Juegos Rionegrinos

Desde mañana martes 4 y hasta el viernes 7 de noviembre, San Carlos de Bariloche será sede de la final provincial de los Juegos Rionegrinos, con competencias de diversas disciplinas y la participación de cientos de jóvenes de toda la provincia.

Las finales de los Juegos Rionegrinos contarán con mas de 1.500 participantes.

Mañana comienzan las finales de los Juegos Rionegrinos en San Carlos de Bariloche. Habrá más de 1.500 participantes entre atletas, acompañantes y entrenadores, quienes obtuvieron su clasificación en las instancias locales y zonales disputadas a lo largo del año.

Las disciplinas de competencia serán handball, vóley, ringo, breakdance, básquet y atletismo para niños y niñas de entre 11 y 16 años en la modalidad convencional. En tanto, jóvenes con discapacidad de hasta 21 años competirán en atletismo y natación adaptada, además de un circuito de habilidades motrices.

Cabe resaltar que los Juegos Rionegrinos comenzaron en abril con la etapa local. Luego, entre agosto y octubre, se desarrolló la instancia zonal, de la cual surgieron los clasificados para la final provincial.

El evento contará con múltiples escenarios de juego: los gimnasios municipales 1 y 3, el colegio Don Bosco, el gimnasio de Bomberos Voluntarios, la pista de atletismo municipal, la ESRN 46, el club Estudiantes, el CEF 8 y el club Pehuenes.

Impacto económico y regreso de los Juegos

En diálogo con Diario RÍO NEGRO en septiembre, Nahuel Astutti, secretario de Deporte de Río Negro detalló: «Para la etapa final de los Juegos se asignaron 650 millones exclusivamente para cubrir gastos de hotelería y gastronomía. (…) El juego genera un impacto económico muy positivo para ese sector, entendiendo que también estuvieron atravesando tal vez un invierno duro de ese aspecto por la poca nevada que hubo y creo que este es una inyección económica muy importante para para la ciudad»

Además, tras la suspensión de la edición del año pasado, el funcionario destacó: «Estoy super contento con volver con una política pública tan importante e histórica para Río Negro, como son los Juegos Rionegrinos. Una inversión muy grande del gobierno de de la provincia que aglutina al 100% de los municipios de nuestra provincia».


