Barracas Central contrató a un jugador de selección que se enfrentó a la Scaloneta

Barracas Central oficializó la llegada de un refuerzo de Selección para el próximo año, que será histórico por la clasificación a la Conmebol Sudamericana por primera vez en la historia del club.

El Guapo, que quedó eliminado en cuartos de final del Torneo Clausura, ya comenzó a armarse para lo que viene. Este martes, Barracas Central anunció la llegada del primer refuerzo y se trata de un futbolista de Selección.

Quién es el futbolista puertorriqueño que contrató Barracas Central

El delantero puertorriqueño Wilfredo Rivera puso la firma y fue presentado en el equipo de Ruben Darío Insua.

🤝 ¡BIENVENIDO WILFREDO!



✅ Wilfredo Rivera, jugador de la Selección de Puerto Rico, es el primer refuerzo de Barracas Central para el 2026.



ℹ️ El delantero de 22 años pasó por las inferiores de Orlando City y su último club fue Academia Quintana.



🇵🇷 Suma 25 partidos en la… pic.twitter.com/9O5NYRs0ih — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) December 23, 2025

El atacante de 22 años pasó por las inferiores de Orlando City y su último club fue Academia Quintana. Además, suma 25 partidos en la Selección Mayor de su país con 5 goles y 7 asistencias.

Recientemente Wilfredo Rivera se enfrentó a la Selección Argentina en Miami, donde estuvo presente Chiqui Tapia. El delantero jugó contra la Scaloneta el amistoso que terminó con goleada por 6-0 para los campeones del mundo.

Barracas Central comenzó a moverse en el mercado de pases y promete más sorpresas para un verano que puede ser esperanzador para sus hinchas.