Un gigante del continente quiere a un jugador de Boca: todos los que podrían salir

El Xeneize comienza su pretemporada el 2 de enero en Boca Predio. Mientras se espera la confirmación del entrenador, todo indica que Claudio Úbeda continuará al frente del equipo, con contrato vigente hasta junio de 2026. En paralelo, Boca analiza posibles salidas ante el interés de distintos clubes por varios futbolistas del plantel y de la Reserva.

Varios jugadores del conjunto de la Ribera despertaron interés en otros clubes, entre ellos algunos de los campeones en Reserva. Mateo Mendía, zaguero y capitán, es pretendido por Peñarol: Diego Aguirre quiere contar con él para afrontar la próxima temporada, en la que el Manya disputará nuevamente la Copa Libertadores. Otro equipo interesado en el defensor es Platense, que también jugará la Libertadores tras consagrarse campeón del Torneo Apertura. El Calamar, además, puso el ojo en Santiago Dalmasso, volante y figura en la Tercera de Boca. En ambos casos, las negociaciones serían por cesiones.

Otro futbolista dirigido por Mariano Herrón que podría salir es Valentino Simoni. El delantero cipoleño, categoría 2004 al igual que Mendía y Dalmasso, acumuló buenas temporadas en Reserva y es seguido por Banfield y Chacarita. El “Melli” aparece como una de las opciones para salir a sumar minutos.

Por otro lado, Lucas Blondel, quien no juega en Primera desde los cuartos de final del Torneo Apertura, cuando Boca cayó 1-0 ante Independiente en La Bombonera, está muy cerca de pasar a Argentinos Juniors, también a préstamo. Nicolás Diez lo quiere como lateral derecho para disputar el repechaje de la Libertadores, donde el Bicho jugará la segunda fase ante Barcelona de Ecuador.

Otro jugador por el que llegó una oferta es Williams Alarcón. El chileno es pretendido por Necaxa de México, que ofertó un préstamo con opción de compra por el 50% del pase, propuesta que fue rechazada por Boca al considerarla insuficiente. Además, Milton Giménez es el centrodelantero que Gustavo Costas quiere para acompañar a Maravilla Martínez en Racing, y es probable que la Academia envíe una oferta en los próximos días. El Xeneize pretende recuperar los 4 millones de dólares que pagó a Banfield por su pase.

Por último, Jabes Saralegui, que tuvo un buen año en Tigre, debía regresar a Boca el próximo mes. Sin embargo, desde el Matador buscan retenerlo, ya sea mediante una extensión del préstamo o con la compra de un porcentaje de su pase. Todo indica que el mediocampista continuará su carrera en el club de Victoria.

Deben buscar club

Tal como sucedió en el último año con Cristian Lema, Sergio “Chiquito” Romero, Frank Fabra y otros futbolistas, Agustín Martegani, Lucas Janson, Nicolás Orsini y Norberto Briasco deberán acercar ofertas al club, ya que no serán tenidos en cuenta.

De esta manera, si quieren sumar minutos, deberán emigrar. Los contratos de Orsini y Briasco vencen en diciembre del próximo año, por lo que Boca buscará venderlos de manera definitiva para evitar una renovación. En cambio, el vínculo de Janson se extiende hasta 2027 y el de Martegani hasta 2028, por lo que su situación contractual es diferente.