El panorama no es alentador. Todo parece indicar que Facundo Campazzo, una de las principales figuras de la Selección Argentina de Básquet, no viajará al país para afrontar los dos próximos duelos clasificatorios del combinado albiceleste rumbo al Mundial 2027.

La lesión sufrida en el bíceps femoral izquierdo el pasado 1 de noviembre, dejó al base fuera de las canchas y afrontando unos cuantos días de recuperación. De hecho, el cordobés ya está descartado para el duelo de mañana entre Real Madrid y Zalgiris, por la fecha 14 de la Euroliga.

En la conferencia de prensa previa al duelo por el torneo continental, y aunque era un hecho que Facu se ausentaría por su presencia en la Selección, el técnico Pedro Martínez confirmó que el motivo radica exclusivamente por la cuestión física: “Está en la recta final de su recuperación. No sé si jugará el próximo o el siguiente partido”.

De los dichos del DT se desprende que Campazzo podría completar el tramo final de su recuperación en Madrid y que no está en condiciones de viajar para jugar con Argentina los dos encuentros fundamentales de los Clasificatorios: este jueves frente a Bahamas y el próximo domingo contra Canadá, ambos en Zárate.

Facu abandonó el partido de la liga ACB del domingo 1 de noviembre ante San Pablo Burgos al final del tercer cuarto y ya no regresó al juego. Un par de días después, el club español comunicó la lesión del base argentino.

«Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador, Facundo Campazzo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Pendiente de evolución«, indicó el comunicado del club.

La ausencia prácticamente consumada de Campazzo se suma a la ya sabida de Gabriel Deck, quien fue operado del hombro izquierdo el 14 de octubre. Si bien Real Madrid no detalló el tiempo de recuperación del alero argentino, el santiagueño estará varios meses alejado de las canchas.

Campazzo reparte balones a sus compañeros, pero aún no entrena. No jugará mañana contra Zalgiris. Sí lo hará Okeke, recuperado de la contractura que le impidió estar el domingo. @okdiario https://t.co/zL9oKJP71M — Kike Sáez (@kike_s21) November 24, 2026

Dos partidos claves

La Selección Argentina de básquetbol se prepara para afrontar una nueva ventana clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2027. La doble fecha venidera puede resultar decisiva para las aspiraciones del combinado albiceleste y la ilusión de volver a disputar la cita internacional.

La Selección llega a la quinta ventana FIBA con un registro de seis victorias y dos derrotas, ubicado en el tercer puesto del Grupo F. Canadá lidera con ocho triunfos, mientras que Uruguay comparte el récord argentino. Bahamas, por su parte, aparece como uno de los principales perseguidores, con cuatro victorias y cuatro caídas.

Un aspecto favorable para el platel argentino es que depende de sus propios resultados para alcanzar Qatar 2027. Dos victorias en Zárate le asegurarían la clasificación mundialista, siendo crucial el partido ante Bahamas al tratarse de un rival directo.

Argentina intentará regresar a una Copa del Mundo después de su ausencia en la edición de 2023. El último antecedente mundialista fue China 2019, cuando el seleccionado alcanzó la final y terminó como subcampeón.