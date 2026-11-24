Lala Pasquinelli, abogada y artista reconocida por Mujeres que no fueron tapa llegará por primera vez a Plaza Huincul para brindar una charla abierta y presentará dos libros de su autoría. La actividad está contextualizada en la jornada por el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

La convocatoria es para este miércoles a las 17, en la dirección de Cultura, situada en avenida Azucena Maizani y Juan Marín, en el barrio Central de Huincul, con entrada libre y gratuita.

La organización de esta propuesta surgió de la dirección de Violencia que integra la secretaría de Género, Mujer y Diversidad del municipio huinculense. El arribo de la abogada, artista y creadora del espacio Mujeres que no fueron tapa permitirá a las vecinas de la comarca petrolera escuchar la charla que brindará.

Se informó que la oportunidad incluirá la presentación de los libros Maternidad: ¿deseo o mandato?; y La estafa de la feminidad. María Laura, Lala, es activista y defensora de los derechos de las mujeres.

En 2023 fue reconocida entre 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo. La cadena de noticias británica BBC la incorporó a la lista conocida como BBC 100Women y se transformó en la tercera argentina que conforma este ránking.

En Plaza Huincul, la dirección de Violencia, se dio a conocer que desde enero a noviembre tienen 76 casos activos de mujeres que reciben acompañamiento y seguimiento. Fueron 2 mil las intervenciones y seguimientos, de promedio anual con una frecuencia de entre 3 y 7 por mes, por usuaria.

Hubo 467 asesoramientos sobre orientación y acompañamiento a las mujeres en situación de violencia. Se contabilizaron 338 consultas a través de la línea de guardia y que tienen un promedio anual, con una demanda de entre 3 y 10 por semana provenientes de esta ciudad y Cutral Co.

Finalmente, hubo 105 solicitudes de intervención, requeridos por otros organismos e instituciones como la Oficina de Violencia del ámbito judicial, del hospital, la Defensoría y la secretaría de Mujer y Diversidad de Cutral Co.