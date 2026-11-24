Los terrenos subastados se distribuyen en 12 sectores de Roca, con superficies de 250 a 4.000 m². Foto: Fiorella Ciaramaria.

El Municipio de Roca comenzó este martes la primera jornada de la subasta pública de terrenos municipales, con un total de 59 parcelas previstas para las dos fechas de remate. La actividad se desarrolló a las 10 en el Concejo Deliberante, con participación del Colegio de Martilleros Públicos de la II Circunscripción Judicial.

Durante la primera vuelta se adjudicaron 18 terrenos, recaudando un total de $374.117.500 (US$ 232.371 según la cotización oficial del Banco Nación del 24 de noviembre). En la segunda vuelta se volvieron a ofrecer los 41 lotes restantes con una reducción del 15%, de los cuales se vendieron 13 por $197.284.375 (US$ 122.537), alcanzando una recaudación total de $571.401.875 (US$ 354.908).



Qué barrios concentraron el interés de los compradores

Los compradores priorizaron loteos con servicios básicos, con gran enfoque en el valor de base y en su cercanía al centro. Si bien el barrio Consorcio 9 de Julio concentraba la mayor parte de lotes y se perfilaba como uno de los puntos fuertes, no logró atraer oferentes.

Quienes resultaron adjudicatarios debieron acreditar su identidad en el acto para iniciar el trámite de compra. Foto: Fiorella Ciaramaria.

Entre los sectores más buscados, se destacó el barrio cerrado Chacras del Sur, donde se adjudicaron dos parcelas en la primera vuelta tras la puja entre varios interesados, alcanzando un valor total de $38.500.000 (US$ 23.634) entre ambos.

Sin embargo la mayor disputa de la jornada se dio por un lote ubicado en calle Dr. René Favaloro 1005 del barrio San Cayetano. Partió de una base de $47.430.000 (US$ 29.116) y se vendió en $61.000.000 (US$ 37.446), lo que representó un incremento del 28,6% respecto de su valor inicial.

En otros casos, las parcelas se vendieron por sus precios de base, sin que registraran nuevas ofertas. Los terrenos se encuentran ubicados en Belgrano norte, El Porvenir, Cooperativa La Barda, Los Olivos, Chacras del Sur, Cruz del Sur, Consorcio 9 de julio, Miguel Cervantes Llamas, San Cayetano, Vista Barda y La Horquilla.

Cómo sigue la subasta de terrenos en Roca

El remate continuará este miércoles 25 de noviembre, también desde las 10, en el Concejo Deliberante. Para la segunda jornada quedan 28 parcelas por ofrecer, entre las que se encuentran terrenos en los barrios Los Olivos, Cruz del Sur, Consorcio 9 de Julio, Miguel Cervantes Llamas, Los Olmos y Vista Barda.

Según informó el Municipio, los fondos obtenidos ingresarán a rentas generales. Los adjudicatarios deben abonar una seña del 30% del valor ofertado y pueden financiar el 70% restante en hasta tres cuotas mensuales y consecutivas sin interés. A esto se suma una comisión del 3% para el martillero y los gastos de escrituración.