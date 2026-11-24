El Gobierno de Río Negro firmó este martes los primeros tres contratos para ejecutar obras de emergencia en las rutas nacionales 22 y 151. El gobernador Alberto Weretilneck encabezó el acto en Roca junto a la intendenta de Roca, María Emilia Soria, donde se formalizaron las contrataciones con Ingeniería y Arquitectura, Cecosa SA y Ribeiro SRL. En conjunto, las intervenciones abarcan cerca de 321 kilómetros y representan una inversión de $9.992 millones (unos US$6,34 millones). Se trata de tres de las cuatro obras previstas en el paquete inicial; la restante, en Puente 83, todavía tiene sus ofertas en evaluación.

Se trata del primer paquete de reparaciones que impulsa la Provincia luego de asumir la administración, operación y mantenimiento de distintos sectores de ambos corredores nacionales que fueron transferidos por Nación. Los trabajos apuntan a recuperar los puntos más deteriorados mediante bacheos, fresado, colocación de carpeta asfáltica y recuperación de banquinas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Alberto Weretilneck afirmó que si bien ahora firman los contratos de tres de esos tramos «la firma del Puente 83 va a ser para la semana que viene, de manera estimativa, con lo cual prevemos que en la semana próxima ya estén las empresas con sus equipos viales haciendo estas tareas».

El paquete completo de cuatro obras de emergencia, que también incluye Puente 83, tiene una inversión prevista de $10.718.576.797, equivalente a unos US$6,81 millones. El financiamiento se dividirá entre un aporte de Oldelval de aproximadamente $7.168 millones (US$4,55 millones) y otros $3.551 millones (US$2,25 millones) de recursos provinciales.

Los contratos firmados corresponden a tres de las cuatro intervenciones previstas. Los plazos de ejecución informados para el paquete son de 120 días, aunque los pliegos individuales establecen condiciones específicas para el cómputo de cada obra.

Weretilneck anunció nuevas obras con el fondo de Fonplata y Soria respaldó el traspaso de las rutas a la Provincia

Weretilneck destacó que la Provincia asumió un desafío de gran magnitud al hacerse cargo de unos 530 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151, debido tanto a la extensión de los corredores como al estado en el que fueron recibidos. «Estamos corriendo contra el tiempo para evitar más accidentes, más fallecimientos y las demoras que esto genera», sostuvo durante el acto en General Roca.

El gobernador explicó que las obras firmadas corresponden a la primera etapa del plan provincial, que definió como intervenciones «mejorativas y de urgencia». Los trabajos contemplan fresado para retirar los huellones, bacheo y recuperación de los sectores más deteriorados. En ese sentido, anticipó que las tres empresas contratadas comenzarán a movilizar sus equipos viales durante la próxima semana para iniciar las tareas.

Weretilneck también anunció que Río Negro recibió la aceptación de un crédito de US$60 millones de Fonplata para financiar una segunda etapa de obras, de mayor alcance que las reparaciones urgentes. Entre los proyectos mencionó la finalización de la rotonda de Choele Choel, nuevas intervenciones en Puente 83 y trabajos sobre la Ruta 151, entre los kilómetros 3 y 109. Según estimó, estas obras podrían comenzar entre febrero y marzo de 2027.

Dato US$6,81 millones es aproximadamente la inversión que realizará la Provincia en las primeras obras de emergencia en Ruta 22 y 151.

Por último, adelantó que el 10 de diciembre está prevista la firma de un acuerdo para avanzar con la transferencia de otros sectores, entre ellos el tramo de J. J. Gómez y el comprendido entre los kilómetros 3 y 109 de la Ruta 151. Explicó que allí todavía existen contratos vigentes con empresas que ejecutaban trabajos y que la Provincia debe acordar las condiciones para asumir esas obras.

Por su parte, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, respaldó la decisión del Gobierno provincial de asumir la gestión de las rutas nacionales 22 y 151 y destacó la rapidez con la que se puso en marcha el plan de reparaciones. «Las rutas nacionales que abandonó el Estado nacional, porque eso también hay que decirlo, la Provincia se está haciendo cargo», sostuvo. También calificó la decisión de Weretilneck como «muy valiente» y «acertada», y planteó que frente al deterioro vial «no puede haber divisiones ni más opinólogos, hay que tomar la acción».

Qué empresas harán las obras de emergencia en las rutas 22 y 151: cuándo iniciarán

El primer contrato corresponde a la Ruta Nacional 22, entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel. Allí, Ingeniería y Arquitectura quedó a cargo de una intervención de aproximadamente 138 kilómetros, entre los kilómetros 857 y 995. Su oferta fue de $2.057.853.164, unos US$1,31 millones. Los trabajos incluirán fresado, bacheo, colocación de carpeta asfáltica y recuperación de banquinas.

El segundo tramo comprende unos 141 kilómetros de la Ruta 22, entre Choele Choel y Chichinales, desde el kilómetro 997 hasta el 1117. La empresa seleccionada fue CECOSA SA, con una propuesta de $3.989.201.651, alrededor de US$2,53 millones. En este sector se realizarán reparaciones para recuperar las condiciones de circulación en los puntos más comprometidos.

El tercer contrato corresponde a la Ruta Nacional 151, entre el yacimiento Medanito y el límite con La Pampa. La intervención alcanza unos 41 kilómetros, entre los kilómetros 109 y 150, y estará a cargo de Ribeiro SRL, que presentó una oferta de $3.945.575.463, unos US$2,50 millones.

En conjunto, las tres contrataciones representan alrededor de $9.992 millones. Los valores en dólares son aproximados, calculados con una referencia de $1.575 por dólar.

Cómo avanza la adjudicación de la obra de Puente 83

La cuarta intervención, en el sector de Puente 83, entre Fernández Oro y Cipolletti, quedó afuera de esta primera tanda de firmas porque tuvo que atravesar una segunda convocatoria. El primer procedimiento había recibido tres propuestas: las de Ribeiro SRL, Omega RLP y CN Sapag, integrante de la UTE que había tenido a cargo la transformación original de la Ruta 22.

Omega fue descartada porque no presentó la certificación de capacidad técnico-financiera exigida. Ribeiro acompañó documentación correspondiente a otra obra y su propuesta no pudo ser considerada en el análisis técnico. En tanto, CN Sapag cumplía con los requisitos, pero su oferta superaba en más de un 20% el presupuesto oficial actualizado. Por ese motivo, el primer llamado fue declarado desierto.

La segunda apertura se realizó el 19 de noviembre y recibió dos propuestas: Ribeiro SRL cotizó $2.882.151.859 (unos US$1,83 millones) y CECOSA presentó una oferta de $2.999.632.202 (alrededor de US$1,90 millones). Ambas quedaron dentro del margen económico establecido, por lo que Vialidad Rionegrina debe completar la evaluación técnica, legal y económica antes de definir la adjudicación.

La obra comprende el sector entre los kilómetros 1202 y 1216. Sin embargo, la primera intervención se concentrará en asfaltar las colectoras de Puente 83, con unos 400 metros de cada lado. No se trata de una repavimentación integral de los 13 kilómetros comprendidos en el pliego.