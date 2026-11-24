El procedimiento judicial reunió informes policiales y elementos recuperados durante los registros realizados en el barrio.

Cuatro hombres quedaron en prisión preventiva acusados de ingresar armados a una vivienda de Villa Regina, amenazar a una mujer y robarle un teléfono celular y herramientas. El episodio ocurrió durante la madrugada del 19 de noviembre en el barrio La Grava. Uno de los imputados también fue acusado de agredir a la víctima horas después y de provocar un incendio que destruyó por completo su casa.

La Fiscalía formuló cargos por el robo agravado contra los cuatro sospechosos y sumó las imputaciones por lesiones leves e incendio contra uno de ellos. El juez de garantías Agustín María Bianchi habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses y dispuso que todos permanezcan detenidos durante ese período.

Entraron a la vivienda y amenazaron a la mujer con un arma

Según la acusación del fiscal Juan Carlos Raile Luppi, el hecho principal ocurrió alrededor de las 4.30 del 19 de noviembre. Los cuatro hombres habrían ingresado a la casa después de forzar a patadas la puerta de acceso.

Una vez en el interior, uno de los sospechosos habría apuntado con un arma de fuego a la cabeza de la mujer y le inmovilizado una de las piernas para exigirle sus pertenencias. Mientras la mantenían bajo amenaza, los acusados sustrajeron un teléfono celular y distintas herramientas antes de escapar.

Por este episodio, la Fiscalía atribuyó a los cuatro hombres la presunta coautoría del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda.

La agresión y el incendio durante la misma madrugada

La secuencia continuó horas después, cuando la víctima se dirigió a la vivienda de la madre de uno de los acusados para reclamar por lo ocurrido. Allí se encontró con el propio sospechoso, quien le habría arrojado piedras y provocado lesiones leves en un brazo.

Cerca de las 6.30, el mismo hombre regresó a la casa de la mujer acompañado por un adolescente. De acuerdo con la acusación, en esa oportunidad provocó intencionalmente un incendio que destruyó por completo el inmueble.

Por estos dos episodios posteriores, la Fiscalía le atribuyó exclusivamente a ese imputado los delitos de lesiones leves e incendio, en concurso real.

Los elementos secuestrados en los allanamientos

Como sustento de la acusación, el fiscal mencionó la denuncia de la mujer, quien identificó a los sospechosos porque eran vecinos del barrio. También incorporó informes de la Unidad Especial de Investigaciones, la Unidad Quinta, el Gabinete de Criminalística y el grupo COER.

A esos elementos se sumaron los resultados positivos de distintos allanamientos, en los que se secuestraron objetos coincidentes con los denunciados, entre ellos un teléfono celular, herramientas y un artefacto similar a un arma de fabricación casera.

La defensa oficial, ejercida por Javier Luis Razzetto, cuestionó la formulación de cargos. Entre sus objeciones, planteó reparos sobre el relato de los hechos presentado por la Fiscalía y la legalidad de los procedimientos de allanamiento.

Cuatro meses de investigación y prisión preventiva

El fiscal solicitó que los cuatro acusados permanecieran detenidos por considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Al resolver, el juez de garantías Agustín María Bianchi tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Además, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva de los cuatro imputados mientras se desarrolla la investigación.