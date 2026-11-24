En diciembre 2026, este universo de jubilados con moratoria percibirá de forma íntegra la segunda cuota del medio aguinaldo (SAC) junto con el reajuste por movilidad del 2,17% y el bono extraordinario de $70.000, aunque el monto final acreditado en sus cuentas bancarias variará según el saldo de deuda pendiente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 27.705 del Plan de Pago de Deuda Previsional, los decretos reglamentarios del Decreto 274/2024 y las liquidaciones oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el organismo retiene directamente del haber mensual tanto los aportes asistenciales obligatorios de obra social como la cuota correspondiente a los años de servicios regularizados, que también se actualiza por movilidad, impactando en el ingreso neto de los beneficiarios.

Descuentos ANSES a jubilados con moratoria en diciembre 2026: qué retenciones se aplican sobre el aguinaldo y el haber

Haber ingresado al sistema previsional mediante un plan de facilidades no reduce la base de cálculo del Sueldo Anual Complementario, que equivale al 50% del haber mínimo actualizado de $453.796,70, es decir, $226.898,35 brutos para quienes cobraron todo el semestre, pero la liquidación final queda sujeta a cuatro deducciones clave:

Aporte de obra social (PAMI) sobre el haber mensual : se aplica una retención ordinaria del 3% sobre el haber básico reajustado, lo que representa $13.613,90 en la jubilación mínima .

: se aplica una retención ordinaria del 3% sobre el haber básico reajustado, lo que representa $13.613,90 en la . Descuento de PAMI sobre el medio aguinaldo : sobre la segunda cuota del SAC recae también el 3% asistencial, equivalente a $6.806,95 (mientras que el bono fijo de $70.000 queda exento de cualquier descuento).

: sobre la segunda cuota del SAC recae también el 3% asistencial, equivalente a $6.806,95 (mientras que el queda exento de cualquier descuento). Cuota mensual del plan de moratoria vigente : si el titular aún no canceló la totalidad de los períodos regularizados, ANSES deduce la cuota pactada (que se actualiza en diciembre 2026 un 2,17% junto con la movilidad general) únicamente sobre el haber ordinario, sin duplicarse sobre el aguinaldo .

: si el titular aún no canceló la totalidad de los períodos regularizados, deduce la cuota pactada (que se actualiza en diciembre 2026 un 2,17% junto con la movilidad general) únicamente sobre el haber ordinario, sin duplicarse sobre el . Otros códigos particulares: pueden figurar eventualmente créditos vigentes o coseguros autorizados, mientras que aquellos adultos mayores que ya finalizaron el pago de su plan de regularización quedan exentos de toda deducción por deuda previsional.

Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES para saber cuánto te descuentan por moratoria en diciembre 2026

A partir del miércoles 9 de diciembre 2026, jornada en la que se habilitan simultáneamente los pagos de las jubilaciones mínimas y las liquidaciones digitales del mes, los beneficiarios pueden auditar el detalle exacto de sus deducciones siguiendo cuatro pasos simples: