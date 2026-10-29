Enzo Fernández descartó las teorías conspirativas de la final del Mundial: «Todo inventado»

A más de tres meses de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Enzo Fernández se refirió a las teorías conspirativas que rodean a este partido y reveló detalles de la charla previa de Lionel Messi.

En una entrevista con el programa Los Edul, el mediocampista dio su versión sobre estas ideas: «Me llamaban por teléfono mi papá, mi mamá, preguntándome qué había pasado… No pasó nada, todo mentira, todo inventado. España nos ganó bien. Hay que felicitar al rival», expresó.

Luego hizo hincapié en el cansancio acumulado en el camino hacia la definición por el título: «Veníamos cargados de dos tiempos extras. Algunos chicos también estaban tocados con problemas físicos. Se hizo muy desgastantes las últimas semanas, el grupo llegó con lo justo«.

Además, remarcó que se tenía fe si la final se definía desde los doce pasos: «En los penales ganábamos. Teníamos al Dibu, sabemos que no falla ahí». Y aprovechó para resaltar el esfuerzo del arquero para atajar durante toda la Copa del Mundo: «No tenía movilidad en el dedo, una locura. El Dibu es eso, es un animal».

Mas adelante, Enzo contó detalles de la charla de Messi en el vestuario del MetLife: «Me acuerdo de la final, hablando de que seamos nosotros, que disfrutemos, que no le debemos nada a nadie. Fueron momentos que quedan siempre grabados. Las charlas de él eran geniales. Antes de los partidos siempre te dejaba algo».

Y también dejó claro el cambio que será jugar en la Selección Argentina sin la Pulga: «Recordaba momentos de cuando prendía la tele para verlo a él. De la nada, fue chocante ver que no va a estar más con nosotros. Fue un dolor muy inmenso«.

El deseo de regresar a River en el futuro

En otra parte de la charla, Enzo fue consultado sobre la posibilidad de regresar al futbol argentino y no dudó: «Quiero volver a River en algún momento. No pasa nada que quede el archivo, estoy decidido. Va a pasar. Si lo digo es porque lo siento«.

Y reiteró: «Lo dije un montón de veces. Es algo que deseo mucho. Necesito volver para ganar cosas y disfrutar del mundo River más años de los que estuve». Aunque aclaró que no será en el corto tiempo: «Ahora estoy acá, tengo un contrato largo en Manchester City, falta mucho para eso«.

El campeón del mundo tiene contrato con Manchester City hasta mediados de 2032, luego de una transferencia récord por 145 millones de euros.