Dakar: Benavides volvió a ganar y es líder, mientras que Rostan completó otra etapa exigente

Tras un domingo histórico para los argentinos en el Dakar, con el doble triunfo de los hermanos Benavides, este lunes Luciano volvió a imponerse en la Etapa 8 y se convirtió en el nuevo líder de la general, superando a su compañero Daniel Sanders por apenas 10 segundos.

El piloto salteño de la KTM oficial dominó la octava prueba, que largó y finalizó en Wadi ad-Dawasir, con 483 kilómetros de especial cronometrada y 238 de enlace. “Es la primera vez en mi vida que me pongo líder del Dakar, así que estoy muy orgulloso del trabajo de hoy. Hay que creer que es posible”, expresó Benavides tras la llegada.

Por su parte, en la división Rally2 de motos, el neuquino Santiago Rostan arribó 29° en la etapa y cayó un puesto en la clasificación general, donde ahora marcha 26°. En una de las jornadas más extensas de la competencia, el piloto de 30 años optó por resistir más que atacar.

Rostan ya anticipó que su gran objetivo es finalizar dentro del top 20, una meta a la que aún puede aspirar en las próximas jornadas, que se extenderán hasta el sábado 17, último día de competencia. También en Rally2, el riocuartense Leonardo Cola finalizó 42° y se mantuvo 37° en la general.

Los resultados de los argentinos en la Etapa 8

En la categoría Challenger, hubo un triunfo parcial albiceleste: la neerlandesa Puck Klaassen, acompañada por el lujanense Augusto Sanz, radicado en Chubut, se impuso en la etapa y ahora se ubican quintos en la general, a 1h36m46s del líder.

En la lucha por defender la corona obtenida en 2025, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini fueron 6° y volvieron a descontarle tiempo al español Pau Navarro —ayer habían terminado segundos—, quedando a 2m02s de la cima.

La dupla integrada por el chileno Lucas del Río y el mendocino Bruno Jacomy continúa tercera en la acumulada, luego de arribar 12° este lunes. En tanto, el pampeano David Zille y el cordobés Sebastián Cesana treparon al cuarto puesto de la general tras finalizar 4°.

Por su parte, Kevin Benavides, ganador de la etapa del domingo, terminó octavo junto al sanjuanino Lisandro Sisterna y quedó fuera del top 10 de la general: marchan 12°, a más de tres horas y media del líder Navarro. En la misma categoría, Fernando Acosta, copiloto del español Óscar Rial, fue 10° y continúa en el fondo de la tabla.

Ayer, además del doblete de los hermanos salteños, se impuso la dupla cordobesa Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi en Side by Side, lo que significó que Argentina lograra tres victorias en un mismo día por primera vez en la historia del Dakar. Este lunes finalizaron segundos, a solo 46 segundos del estadounidense Brock Heger. Manuel Andújar y Andrés Frini arribaron 8° y se mantienen 5° en la general.

Por último, Benjamín Pascual fue 4° en Mission 1000 y cayó al tercer puesto de la general con la moto eléctrica Segway, a 22 puntos del camión híbrido MAN del trío español Juvanteny–Rivas–Criado.

La etapa 9, del martes 13 de enero

La etapa 9, primer tramo de la segunda etapa maratón, se largará este martes a la 1 de la mañana (hora argentina). Comenzará en Wadi ad-Dawasir y finalizará en un campamento refugio en pleno desierto, tras 410 kilómetros de especial cronometrada y 122 de enlace.