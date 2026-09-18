Benjamín Gader, el campeón neuquino de los Odesur que ya está en casa
Luego de la gran conquista en los 5.000 metros, el patinador de Neuquén fue recibido por sus compañeros del club Alta Barda.
Benjamín Gader hizo historia en los Juegos Odesur y su medalla de oro ya está en Neuquén. Luego de tres meses fuera de casa, con una exigente etapa de entrenamientos en Colombia y competencias en el medio, el patinador de Alta Barda volvió a casa y fue recibido por su gente en el aeropuerto de la capital provincial.
Los familiares, amigos y compañeros del club armaron la bienvenida y Benja, dueño de los 5.000 metros a los puntos en una definición espectacular, lo disfrutó a pleno. Fue el mejor cierre para una etapa clave de su carrera. Colgarse una medalla era el gran objetivo y logró la dorada.
El Mundial, próximo objetivo
El patinador de Alta Barda, la Selección Argentina y también pieza clave del equipo de Neuquén, arribó junto a Lucía Monje, quien también participó en el certamen continental y sabe de podios internacionales. Los dos son habitué del equipo Albiceleste y, de hecho, todavía tienen el Mundial 2027 en el horizonte. Será en Paraguay y ahí estarán para tratar de extender la cosecha.
“Fue un momento increíble”, afirmó Benjamín, rodeado de sus compañeros del club, que es una referencia a nivel país y se quedó con los últimos Nacionales de patín carrera. Su conquista en el Patinódromo Municipal de Rosario quedó en el recuerdo porque Argentina logró el 1-2. Atrás del neuquino se ubicó Ken Kuwada, mientras que el ecuatoriano David Sarmiento completó el podio, en una definición muy ajustada, con apenas dos puntos entre los tres patinadores.
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