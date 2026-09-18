Benjamín Gader, el campeón neuquino de los Odesur que ya está en casa

El campeón y la medalla de oro, mezclados con su gente.

Benjamín Gader hizo historia en los Juegos Odesur y su medalla de oro ya está en Neuquén. Luego de tres meses fuera de casa, con una exigente etapa de entrenamientos en Colombia y competencias en el medio, el patinador de Alta Barda volvió a casa y fue recibido por su gente en el aeropuerto de la capital provincial.

Los familiares, amigos y compañeros del club armaron la bienvenida y Benja, dueño de los 5.000 metros a los puntos en una definición espectacular, lo disfrutó a pleno. Fue el mejor cierre para una etapa clave de su carrera. Colgarse una medalla era el gran objetivo y logró la dorada.

Benja, con sus amigos y compañeros de Alta Barda.

El Mundial, próximo objetivo

El patinador de Alta Barda, la Selección Argentina y también pieza clave del equipo de Neuquén, arribó junto a Lucía Monje, quien también participó en el certamen continental y sabe de podios internacionales. Los dos son habitué del equipo Albiceleste y, de hecho, todavía tienen el Mundial 2027 en el horizonte. Será en Paraguay y ahí estarán para tratar de extender la cosecha.

“Fue un momento increíble”, afirmó Benjamín, rodeado de sus compañeros del club, que es una referencia a nivel país y se quedó con los últimos Nacionales de patín carrera. Su conquista en el Patinódromo Municipal de Rosario quedó en el recuerdo porque Argentina logró el 1-2. Atrás del neuquino se ubicó Ken Kuwada, mientras que el ecuatoriano David Sarmiento completó el podio, en una definición muy ajustada, con apenas dos puntos entre los tres patinadores.