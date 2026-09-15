Doble podio neuquino: oro para Gader y bronce para Turone en los Juegos Suramericanos

Benjamín Gader, representante de Alta Barda, conquistó la medalla de oro en los 5.000 metros por puntos de patín carrera.

Los representantes de Neuquén tuvieron una jornada destacada en los Juegos Suramericanos. Benjamín Gader Bacacau consiguió la medalla de oro en patín carrera, mientras que Manuel Turone se quedó con el bronce en BMX Freestyle.

El patinador de Alta Barda tuvo un debut inolvidable en la competencia. Gader ganó los 5.000 metros por puntos con 15 unidades, apenas una más que su compatriota Ken Kuwada, quien terminó segundo con 14. El ecuatoriano David Sarmiento completó el podio con 13 puntos.

¡DORADA Y PLATEADA PARA ARGENTINA EN PATINAJE DE VELOCIDAD!



Benjamín Gader y Ken Kuwada finalizaron primero y segundo respectivamente en la prueba de 5000 metros individuales y se subirán al podio en los Juegos Suramericanos.



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La definición fue apasionante y se resolvió en las últimas vueltas. Durante buena parte de la prueba, Kuwada se mantuvo al frente en la puntuación, mientras que Gader sostuvo su ritmo y esperó su oportunidad. En el tramo final, el neuquino aceleró y consiguió sumar los puntos necesarios para superar a su compatriota en la última vuelta y quedarse con el oro.

Gader y Kuwada festejan el 1-2 argentino con la bandera nacional.

Prácticamente en simultáneo, Manuel Turone consiguió la medalla de bronce en BMX Freestyle. El neuquino de 19 años terminó detrás del colombiano Luis Rincón, ganador de la prueba, y del brasileño Gustavo Batista, medalla de plata y finalista en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Turone tuvo una muy buena primera pasada, en la que obtuvo 91,33 puntos gracias a una rutina con variedad de trucos y una intensidad sostenida. En el segundo intento sufrió una mala caída que le generó molestias y decidió no continuar. De todos modos, su primera actuación le permitió asegurarse un lugar en el podio.

El neuquino Manuel Turone, de 19 años, en plena acción en el velódromo de Rafaela, en los Juegos Suramericanos.

Para Turone, esta medalla representa otro importante resultado internacional. El neuquino había conseguido la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2025, donde alcanzó los 91 puntos, y este año también representó a Argentina en la Copa del Mundo UCI de BMX Freestyle en Montpellier.

Con las actuaciones de Gader y Turone, Argentina se ubica segunda en el medallero de los Juegos Suramericanos, con 48 preseas: 18 de oro, 10 de plata y 20 de bronce. Brasil lidera con 60 (22-22-16), mientras que Colombia marcha tercera con 41 (17-14-10).